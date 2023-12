Consiglio comunale, crisi politica evidente. Milia “Falcomatà spieghi ai cittadini il perché di questa agonia, città spenta anche a Natale”

“È necessario capire. Questa crisi politica, evidente, vista l’assenza di una grande fetta della maggioranza oggi, ci impone di capire perché si sia arrivati a questo punto, deve spiegarlo alla città”.

Un intervento deciso quello del consigliere Federico Milia, capogruppo di Forza Italia, nell’odierna seduta in consiglio comunale, una seduta atipica, vista l’assenza di due terzi della maggioranza, che apre spazio a una crisi politica a Palazzo San Giorgio.

“A 10 giorni dal Natale la città è spenta, siamo in consiglio comunale, è vero, ma la spiegazione non va data solo all’interno dell aula, ma ai cittadini. Casette in piazza duomo chiuse, nessun calendario di attività previste per le festività natalizie, degno di questo nome, è stato presentato alla città. Luminarie ancora in fase di installazione: non esiste programmazione, quest’Amministrazione sta improvvisando” dichiara il consigliere nel suo intervento.

“E’ una vergogna, sindaco Falcomatà, una volta rientrato poteva dimostrare interesse e invece, siamo messi peggio di 1 o 2 anni fa. Imbarazzante quanto sta accadendo, avete privato alle famiglie e ai bambini anche la gioia del Natale” chiosa Milia.