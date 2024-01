“Se si concretizzasse l’ipotesi, come tutto lascia supporre, che Ryanair insedi a Reggio Calabria una delle due nuove basi che intende realizzare in Italia, si tratterebbe di una notizia storica non solo per la Città di Reggio ma per l’intera Calabria. Ed è, inoltre, la risposta perfetta alle chiacchiere ed al disfattismo della Sinistra.”

A dirlo sono i rappresentanti di Forza Italia del Gruppo consiliare del Comune di Reggio Calabria, Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari, intervenendo sulle ultime notizie che riguardano l’Aeroporto dello Stretto.

“Grazie alle azioni messe in atto dal Presidente della Regione Roberto Occhiuto, finalmente sta nascendo un sistema aeroportuale regionale in grado di determinare seriamente quel salto di qualità a un territorio che non ha niente da invidiare al resto del Paese, ma che sul piano infrastrutturale è stato seriamente trascurato per decenni. E grazie alle attività politico-istituzionali portate avanti con grande determinazione in questi anni dal nostro leader, l’On. Francesco Cannizzaro, il rilancio dell’aeroporto di Reggio, che fino a un paio di anni fa sembrava improponibile, rappresenta un fatto ormai a portata di mano. Questo si trasformerà presto in un’occasione irripetibile per la crescita economica e turistica della nostra Città e di conseguenza di tutta l’Area Metropolitana. Dopo anni di aria fritta e disillusioni da parte della Sinistra, tanto a livello cittadino che regionale, oggi con il presidente Occhiuto c’è un governo regionale credibile, concreto, che lavora e porta a casa quei risultati che ci consentono di sperare in un futuro più prospero e dignitoso per tutti i reggini e per tutti i calabresi.”

Aeroporto Reggio Calabria, Caridi: un altro impegno mantenuto

Dopo la l’annuncio dei giorni scorsi relativo alla elaborazione di una nuova procedura di volo per migliorare l’operatività dell’aeroporto di Reggio Calabria, superando le limitazioni sulla pista, un nuovo consequenziale e storico risultato.

Ryanair aprirà due nuove basi in Italia, una a Trieste e una proprio a Reggio Calabria.

La compagnia, quindi, punterà in maniera decisa su Reggio Calabria.

Questo consentirà finalmente al nostro scalo di voltare definitivamente pagina e di fungere da vera e propria porta di accesso non soltanto per la nostra Città, ma per tutto il comprensorio reggino.

Un risultato frutto di un lavoro importante, che trasuda concretezza, serietà e una reale e compiuta programmazione e che il nostro territorio non avrebbe mai potuto raggiungere senza l’impegno del Ministro Salvini, della lega per la Calabria e di tutti i suoi referenti territoriali e la caparbietà e la visione del nostro Presidente Occhiuto.

A loro, da reggino e da Consigliere comunale, va tutta la mia riconoscenza.

