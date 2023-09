Sono stati consegnati, a Reggio Calabria, i lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma dell’impianto sportivo comunale di calcio “A. Iaria” a Pellaro. Si tratta di un intervento finanziato con i Patti per il Sud, con un importo complessivo di 1,774 milioni di euro. Nello specifico è prevista la collocazione di un manto in erba sintetica, la ristrutturazione e ammodernamento della tribuna e degli spogliatoi. Il rup è l’ing. Giuseppe Beatino, progettista l’arch. Stefano Lionte, il direttore dei lavori l’ing. Giovanni Surace, il collaudatore l’ing. Gabriella Calabrese,mentre la ditta esecutrice e’ l’impresa De Carlo Vincenzo.

“Dopo Catona, prosegue con Pellaro – afferma il consigliere comunale delegato allo Sport, Giovanni Latella – la consegna dei lavori delle strutture sportive dedicate al calcio, seguendo l’indirizzo programmatico del sindaco Giuseppe Falcomatà ed attuati dal sindaco facente funzioni Paolo Brunetti d’intesa con l’assessore ai Lavori pubblici, Rocco Albanese, e il settore Sport. Seguiremo con attenzione – conclude – non solo la fase di avviamento dei lavori, ma anche la prosecuzione, affinché tutto possa concludersi nei tempi stabiliti che sono di poco più di un anno”.