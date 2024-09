Si è svolta nell’ambito del cartellone di Taurianova Capitale Italiana del Libro, la XXIV cerimonia di consegna del “Premio Calabria-America”, un evento ideato e promosso dal maestro Mimmo Morogallo, Presidente del Centro d’Arte e Cultura “Bruzio” di Gioia Tauro, che assegna un riconoscimento ai tanti calabresi che grazie alle loro professionalità si sono distinti nel panorama nazionale e internazionale, istituendo così un ponte culturale tra la Calabria e il mondo.

Ad essere premiati per l’edizione 2024: l’imprenditore Nuccio Caffo; Luigi Bonavina, responsabile dell’Unità di Chirurgia generale Universitaria e del Centro Esofago presso l’IRCCS Policlinico San Donato (MI); il giornalista Maurizio Insardà; Matteo Muià, consulente finanziario emigrato in Canada; Cettina Nicolosi, Presidente Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria e componente del direttivo della Conferenza nazionale dei Presidenti dei Conservatori italiani; Nick Scali, imprenditore ed ex Presidente di tutte le Camere di Commercio Italiane in Australia; il giornalista e scrittore Santo Strati, la giornalista Caterina Sorbara.

Ad arricchire la serata, presentata da Piero Muscari, giornalista e condirettore artistico di Taurianova Capitale Italiana del Libro, gli intermezzi musicali a cura dei maestri Andrea Calabrese, Stefano Gagliardi e della soprano Cristina Alviano, che il Premio Calabria-America ha voluto omaggiare con uno speciale riconoscimento.

L’importante riconoscimento è stato inoltre assegnato al sindaco di Taurianova Rocco Biasi, all’assessore alla Cultura e direttore artistico di TCIL Maria Fedele, allo scrittore Vincenzo Furfaro e al giornalista Agostino Pantano, per l’impegno portato avanti per far ottenere alla cittadina della Piana il titolo di città Capitale Italiana del Libro 2024 e impegnandosi nella programmazione di un cartellone di rilievo.

Un lavoro accurato, dunque, quello del comitato scientifico guidato dal giornalista Pietro Melia, presidente della Giuria, che ha individuato personalità che grazie al loro lavoro hanno ottenuto importanti risultati in ambiti come l’imprenditoria, la cultura, la medicina, il giornalismo e lo spettacolo.

«Stiamo vivendo un momento di crescita culturale importantissimo per la nostra città – ha dichiarato il sindaco Rocco Biasi -. e sono molto felice che ancora una volta qui a Taurianova, per la terza volta dalla nascita del progetto, si sia svolto il Premio Calabria-America. È stato davvero emozionante poter riconoscere il talento, la caparbietà, la bravura e il grande spirito di abnegazione di tantissimi calabresi che fuori dai nostri confini sono riusciti a costruire un’ottima reputazione e promuovere una narrazione diversa della nostra bellissima terra».