Oggi, nella sede della Caritas Diocesana di Locri-Gerace, è stato consegnato un Doblò adattato alla signora Maria, mamma di Sebastiano, bimbo con disabilità di San Luca. Questo veicolo, fondamentale per garantire una maggiore mobilità e autonomia alla famiglia, è stato finanziato grazie all’importante contributo della Fondazione Mario Diana.

Il furgone è stato dotato di una pedana per disabili, realizzata grazie ai fondi 8xmille. Un intervento che rappresenta un passo significativo verso l’inclusione sociale e il miglioramento della qualità della vita per le persone con disabilità. Grazie alla convenzione recentemente siglata tra la Caritas Diocesana di Locri-Gerace e la Fondazione Mario Diana, che ha generosamente offerto l’intero importo necessario per l’acquisto del Doblò, abbiamo potuto consegnare questo veicolo che simboleggia non solo un aiuto concreto, ma anche un gesto di vicinanza e supporto a una famiglia in difficoltà.

La Fondazione Mario Diana è stata istituita nel giugno 2013 dai famigliari di Mario Diana, un imprenditore casertano e vittima innocente della criminalità organizzata. La fondazione opera con l’obiettivo di dare continuità all’azione e all’impegno di Mario, rimanendo attenta alle esigenze delle persone e delle comunità colpite da simili tragedie. Siamo onorati di collaborare con la Fondazione per promuovere iniziative che rispondano ai bisogni reali del territorio.

Il Presidente della Fondazione, Antonio Diana e la consigliera Rosaria Dalla Valle, hanno più volte sottolineato l’importanza di iniziative come questa per costruire una società più giusta e solidale, in cui ogni persona possa avere accesso ai servizi e alle opportunità necessarie per una vita dignitosa.

Principi che sposano pienamente l’azione della Caritas Diocesana di Locri-Gerace, che si impegna quotidianamente per sostenere le famiglie e le persone in difficoltà, della quale questa iniziativa è solo un esempio concreto. La consegna di questo furgone non è solo un aiuto materiale, ma rappresenta un messaggio di speranza e solidarietà per tutti coloro che vivono situazioni di fragilità.

Invitiamo la comunità a continuare a sostenere tali iniziative, affinché insieme possiamo contribuire a creare un futuro migliore e più inclusivo per tutti.