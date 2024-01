COMUNICATO STAMPA

I Sindaci dell’Associazione “Città degli Ulivi” esprimono sentita e doverosa solidarietà a Francesco Cosentino, Sindaco di Cittanova, per il grave episodio del quale è rimasto vittima questa mattina, un rappresentante delle istituzioni impegnato, come sempre, nell’oneroso esercizio del mandato al quale è stato democraticamente e liberamente designato dalla comunità cittanovese.

Senza entrare nel merito della vicenda, demandando a chi di competenza i necessari approfondimenti, non si può sottacere la circostanza, notoria ad ogni livello, che il Sindaco Cosentino sta vivendo da tempo una situazione di grave disagio e tensione, sia sul piano umano che dal punto di vista istituzionale.

L’episodio di questa mattina conferma la percezione, esternata da tantissimi, che i primi cittadini sono abbandonati al proprio destino, senza poter contare sulle tutele e le azioni di prevenzione che meriterebbero per il loro impegno al servizio delle rispettive comunità.

Tra l’altro Francesco Cosentino ha ripetutamente denunciato questo stato di cose, pur proseguendo nella sua quotidiana attività di amministratore.

Come Sindaci del territorio, chiediamo che lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, intervenga tempestivamente per far intendere con chiarezza che il rispetto delle regole e l’osservanza dei diritti individuali e collettivi sono presupposti essenziali per la civile convivenza in un contesto democratico.

Al collega e all’amico Cosentino, confermiamo la vicinanza e il sostegno necessari per continuare a svolgere liberamente il ruolo di Sindaco della sua città, che deve sentirsi offesa e vilipesa.

Un pensiero doveroso oltre alla persona, anche ai familiari sicuramente colpiti nei sentimenti e negli affetti più cari.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

Marco Caruso

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Michele Conia