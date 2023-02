In merito alla nota diffusa dalla mozione Cuperlo, relativa ad un ricorso avanzato dalla stessa, con la quale si riferisce di un tesseramento cartaceo che starebbe producendo un gonfiamento spropositato degli iscritti partecipanti al congresso del PD in questa provincia.

La federazione metropolitana del PD di Reggio Calabria, precisa che nel 2021 gli iscritti al PD erano 2100 e che ad oggi, di contro, il numero dei tesserati in provincia di Reggio Calabria, sono circa 1500, per cui allo stato per quanto ci riguarda riteniamo non esistano anomalie.

Inoltre, la Commissione Congressuale Provinciale, a norma del regolamento, sta procedendo alla cancellazione di tutte le tessere effettuate con stessa carta credito o stesso account pay pal o bonifico oltre le prime tre tessere.

Nel contempo, ribadiamo, che questa Federazione è impegnata con serietà e rispetto degli iscritti, degli elettori, dei simpatizzanti e delle mozioni congressuali, ad agire con la massima trasparenza e rigore.