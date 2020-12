Riceviamo e pubblichiamo dal signor Carmelo Sposato

E’ la tragica storia processuale di un imprenditore della Calabria che fino a

qualche anno addietro ha operato nel settore dell’edilizia. Si, proprio

così….fino a quando all’alba del 12 dicembre del 2017 le forze dell’ordine

lo hanno arrestato perché ritenuto capo promotore, dalla Direzione

Distrettuale Antimafia della Procura di Reggio Calabria, di una

organizzazione di ndrangheta operante nel territorio di un centro della

Piana di Gioia Tauro, Taurianova.

Un imprenditore che era stato finanche meritevole di possedere la licenza

di porto d’armi sin dalla sua giovane età.

Gli contestano pure di aver assunto tantissime commesse pubbliche presso

il suo Comune, però la certificazione che gli rilascia, proprio, il suo Comune

smentisce categoricamente l’assunto degli inquirenti.

Prendeva, quindi, forma l’operazione denominata TERRAMARA CLOSED,

con tantissime persone arrestate per partecipazione mafiosa e per altri

connessi gravi reati.

Parliamo di Carmelo Sposato e parliamo della sua famiglia, intendendola

come il suo nucleo familiare, quello – per capirci ancora meglio – di cui

fanno parte la moglie e i cinque figli, tutti in tenera età.

Non era un fatto inconsueto quanto accaduto, perché in Calabria, è nella

notte che iniziano tante operazioni di polizia e questa, che riguarda

Carmelo Sposato, sarebbe stata una delle tante.

Una delle tante operazioni di ripulitura del territorio calabrese dagli uomini

della ndrangheta.

Come solitamente accade, chi viene arrestato per mafia non può

soggiornare in un carcere vicino alla zona di residenza. Si ritiene che anche

i legami e gli affetti familiari debbano essere rallentati, se non del tutto

recisi. Ed è così che Carmelo Sposato viene catapultato in un Carcere della

Marche, parecchio distante dalla sua famiglia e dai suoi figli.

Però prima gli regalano un soggiorno di oltre un mese in totale isolamento

presso il Carcere di Vibo in un’angusta cella, in compagnia del cielo e della

nebbia.

Qui non parleremo della fondatezza o meno dell’accusa, perché abbiamo

tanto rispetto in chi sta giudicando Carmelo Sposato e perché non è nostro

il compito di “ valutare ”, ma certamente possiamo e dobbiamo raccontare

i fatti. Dobbiamo raccontare, certamente, quello che accade ma, ancor di

più, come accadono le cose !

Il Tribunale del riesame, che è l’organo che controlla gli arresti dei Giudici,

si accorge che il contenuto dell’accusa è poco convincente, e che mancano

gli elementi per poter ritenere Carmelo Sposato un capo.

La Corte di Cassazione, successivamente interpellata, annulla l’Ordinanza

con cui era stato arrestato, ordinando al Tribunale del riesame di Reggio di

rivalutare senza ritardo la posizione del detenuto.

Cosa che avviene immediatamente, disponendo, il Tribunale, la

scarcerazione di Carmelo Sposato per mancanza di gravità indiziaria e di

esigenze cautelari.

Ecco che riacquistata la libertà, l’imprenditore Sposato, potrà difendersi da

uomo libero davanti al Tribunale, dalle accuse che gli sono rivolte

dall’Ufficio di Procura.

Il momento è di fondamentale importanza, perché, paradossalmente, la

data della scarcerazione non segna un momento positivo del procedimento

in corso e della stessa posizione di Carmelo Sposato, ma, purtroppo,

rappresenta l’inizio di un calvario che ha veramente dell’incredibile.

L’arresto del dicembre del 2017 aveva determinato anche il sequestro di

tutti i suoi beni ed anche di quelli di sua moglie che, per come solitamente

accade, sono passati sotto la gestione degli Amministratori nominati dallo

stesso Giudice che aveva arrestato Sposato.

I difensori, dopo la scarcerazione, richiedono al Tribunale del merito il

dissequestro di tutto quanto era stato sequestrato in precedenza,

valorizzando le argomentazioni sostenute dalla Cassazione e dal Tribunale

del riesame, in sede di rinvio, e cioè… che non potendosi affermare

l’esistenza di gravità indiziaria per il reato associativo, quindi dovendosi

ritenere Carmelo Sposato, persona lontana da qualsiasi organizzazione

mafiosa, era ragionevole, logico ed opportuno poter ritenere che, in effetti,

i beni sequestrati non derivassero da alcuna attività illecita.

L’istanza viene accolta ed il Tribunale con convincente motivazione libera

a Carmelo Sposato ed alla moglie tutti i beni che erano stati loro sequestrati

in precedenza.

Questo provvedimento viene notificato per legge alla Procura della

Repubblica che, però, non lo impugna e diventa, quindi, definitivo.

Ora iniziano le STRANE COINCIDENZE.

E sono strane, proprio perché a renderle tali sono le date che da tale

momento si susseguono.

Il provvedimento di dissequestro del Tribunale viene depositato il 19 aprile

del 2019, ed è comunicato immediatamente anche alla P.G. che avrebbe

dovuto darne esecuzione ( la Guardia di Finanza di Reggio Calabria ).

Esecuzione che, sebbene compulsata dai Difensori, non viene però

eseguita, poiché la Procura della Repubblica, si premura, invece, a

confezionare una proposta di applicazione di misure di prevenzione che il

30 aprile è già bella e pronta con tutta l’informativa della GdF a supporto,

ed il 13 maggio ecco che il Tribunale Misure di Prevenzione, in via

d’urgenza, emette il relativo decreto di un nuovo sequestro, questa volta

di prevenzione, proprio sugli stessi beni dello Sposato e della moglie che,

invece, il Tribunale di Palmi, giudice procedente, aveva dissequestrato un

paio di giorni prima.

La strane coincidenze non sono però finite.

Accade che il 16 maggio 2019, la famiglia di Sposato Carmelo viene

convocata presso la Guardia di Finanza della sede di Gioia Tauro, alle ore

15,00, per la notifica del dissequestro. Ed in tale sede, i finanzieri delegati

alle operazioni, porgono con la mano destra il provvedimento di

dissequestro e con la mano sinistra quello, invece, di sequestro disposto

dal giudice della prevenzione. I beni vengono restituiti e ripresi

nuovamente nello stesso momento temporale.

UN PERFETTO SINCRONISMO, con buona pace di chi o di quanti ritengono

che la macchina della giustizia sia lenta !!!

E’ o non è una strana coincidenza ?

E’ possibile che solo in pochissimi giorni, appena dodici per l’esattezza, si

siano potute leggere centinaia di pagine ?

Quanto accaduto, in verità, appartiene più ad una inconsueta reazione

della Procura che ad un normale modus procedendi, atteso che molto

raramente si annoverano fatti simili.

Ma l’ultima strana coincidenza ci sia permesso evidenziarla.

In data 14 agosto del corrente anno, siamo quindi alla vigilia di Ferragosto,

alla figlia di Carmelo Sposato, titolare di un’attività commerciale, viene

notificata la misura interdittiva emessa dal Prefetto di Reggio Calabria in

pari data, per causa di sospetti di infiltrazioni mafiose presso la sua ditta.

E’ anche questa una strana coincidenza ?

Ecco che ci sono da pensare tante cose, proprio perché tante cose

accadono in modo inconsueto, spesso con metodi dispettosi.

Ed allora si prenda atto di una cosa. La giustizia deve necessariamente fare

il suo corso ed i Giudici devono scrupolosamente accertare ogni aspetto di

ciò che arriva alla loro valutazione. Non ci sarebbe democrazia se ciò non

accadesse.

Però il tutto deve avvenire con percorsi ordinari e lontani da risentimenti,

deve avvenire nella comune e rispettosa dialettica tra le parti

contrapposte, senza incomprensibili accelerazioni, e deve avvenire col

massimo rispetto di qualsiasi provvedimento giudiziario.

Ora Carmelo Sposato, è stato denudato di tutto, nulla più gli appartiene e

la sua famiglia versa nella più grande disperazione.

Gli rimangono solo gli ingenti debiti verso le banche che lo avevano sempre

affidato, perché Carmelo Sposato era persona affidabile e lavorava

soltanto con la sua ditta individuale rischiando in prima persona e non,

quindi, con società che, per come è risaputo, spesso sono scatole vuote.

Un esempio che certamente non appartiene affatto a chi è inserito in certi

circuiti criminali !

La moglie ed i figlioletti convivono, ora, con gli psicologi, ogni loro equilibrio

è saltato e il pensiero di dover aspettare chissà quanto tempo prima che

tutto finisca genera una indomabile ansia che strugge il loro cuore

provocando il dolore più grande.

Rimane una sola cosa: la speranza che trionfi al più presto la verità e che

giustizia sia fatta.

Ad attendere questo risultato Carmelo Sposato ci sarà e con lui tutta la

fiducia che lo stesso ripone nella magistratura e nel ruolo di fondamentale

importanza da essa ricoperto