Anche Reggio Impresa e l’Associazione Commercianti e Imprenditori Sidernesi si sono uniti all’Ascoa, Associazione Provinciale Piccole e Medie Imprese, Confagricoltura Reggio Calabria e Conpait, Confederazione Pasticceri d’Italia, aderendo alla manifestazione di giovedì 10 febbraio, indetta da Confesercenti Reggio Calabria, SPEGNI LE LUCI. ACCENDI I TUOI DIRITTI.

Una manifestazione nel corso della quale, alle 19:00, le aziende del territorio spegneranno per 10 minuti le luci delle insegne e delle vetrine delle proprie attività per evidenziare l’estremo disagio che in questo momento stanno vivendo, dovuto alla profonda crisi generata dall’emergenza pandemica.

Nella stessa giornata è stato richiesto un incontro con il Prefetto per consegnare una serie di proposte chiare e fondate, scaturite dal confronto serrato e continuo con gli imprenditori dell’area metropolitana, che prospettano soluzioni pratiche e concrete agli enormi problemi che stanno affrontando in questo difficile momento.

Proposte che toccano, tra gli altri, i temi della questione tributaria, del caro bollette, del sostegno all’occupazione, della proroga alla cig e della moratoria di prestiti e mutui.

Misure indifferibili, alcune delle quali da attuare in maniera strutturale, per far si che la tanto sbandierata ripartenza, da roboanti annunci, si traduca in finalmente in realtà.