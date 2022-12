Lunedì 19 dicembre, alle ore 11.30, presso la Cittadella di Catanzaro, si terrà una conferenza stampa durante la quale verranno illustrate le prime iniziative operative derivanti dall’accordo siglato lo scorso mese di agosto tra Regione Calabria e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, per potenziare la rete pediatrica regionale, per migliorare la capacità di risposta sul territorio, e per contenere la migrazione sanitaria in ambito pediatrico.

All’incontro con i giornalisti, che si terrà presso il dodicesimo piano, prenderanno parte: Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Massimiliano Raponi, direttore sanitario, e Alberto Villani, direttore di Emergenza, Accettazione e Pediatria Generale dell’Ospedale romano.