Confedilizia, Spaziani Testa rieletto presidente

ROMA (ITALPRESS) – Giorgio Spaziani Testa è stato rieletto Presidente della Confedilizia. A confermarlo nella carica, per il triennio 2021-2023, è stato il Consiglio direttivo della Confederazione della proprietà immobiliare, che ha deliberato anche in merito al Comitato di Presidenza, che sarà composto da Pier Luigi Amerio, Achille Lineo Colombo Clerici, Dario dal Verme (Tesoriere) Vincenzo Nasini, Paolo Pietrolucci, Prospero Pizzolla, Paolo Scalettaris, Nino Scripelliti, Corrado Sforza Fogliani (Presidente del Centro studi) e Michele Vigne.

“Sono grato al Consiglio direttivo per la rinnovata fiducia nei miei confronti”, ha dichiarato Spaziani Testa. “Le sfide che ci attendono – ha proseguito – sono di estrema importanza e vanno dall’annunciata riforma fiscale alle conseguenze del blocco sfratti, dalle prospettive degli incentivi per gli interventi edilizi alle opportunità del Pnrr. Confedilizia le affronterà come ha sempre fatto: da associazione libera, di tradizione, forte delle sue idee, dei suoi valori e della sua base associativa estesa in tutta Italia”.

