Il Presidente di Confcommercio Labate sull’app tutta reggina: «Abbiamo immaginato di farla interagire con le iniziative da mettere in campo per l’anniversario dei Bronzi. Potremmo sfruttarla per inserire le attività inerenti alle celebrazioni»

Al via la piattaforma Movibell/Confcommercio per attività di mobile marketing di prossimità, un’app pensata per venire incontro ai consumatori, fornendo utili indicazioni sugli acquisti e per facilitare i commercianti nel proporre prodotti ed iniziative. Cambia il punto di vista, l’innovativa app tutta reggina, funziona da radar e mette in comunicazione domanda e offerta. Nasce come piattaforma mobile per scoprire e vivere la città, segnalando tutto quello che c’è di interessante e utile, dai negozi ai ristoranti, dalle farmacie agli uffici, fino alle bellezze artistiche e culturali. Per questo motivo ha ottenuto il patrocinio del Comune di Reggio Calabria. L’app per fare mobile marketing in modo innovativo, interagendo con le persone che si muovono vicino al punto vendita, è stata presentata stamane a palazzo San Giorgio.

«I rapporti con le associazioni di categoria sono fondamentali – afferma Angela Martino, assessore alle Attività produttive – perchè chi, come me e come il sindaco, si impegna nella cosa pubblica ha la necessità di non sentirsi solo nel prendere delle decisioni. Abbiamo accolto con grande favore l’iniziativa di Confcommercio perché crediamo fermamente nella collaborazione fra il nostro ente e le associazioni di categoria. Confcommercio si sta dimostrando particolarmente prolifica: in questo caso ad essere promossa da Confcommercio e patrocinata dal Comune è un’iniziativa dal forte impatto tecnologico, reggina, che potrà sostenerci anche in vista dell’evento che stiamo predisponendo, il 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace per rendere più appetibile e semplice la visita ai nostri negozi ed il reperimento dei prodotti tipici. Quindi arriva al momento giusto».

A chiarire come sono nate queste fattive sinergie ci pensa il Presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Lorenzo Labate: «L’app Movibell si inserisce perfettamente nel quadro delle attività che Confcommercio vuole avviare per dare stimolo alle imprese locali. È stata sviluppata e patrocinata in collaborazione con Confcommercio ed è una piattaforma digitale che consente un mobile marketing del tutto innovativo, interagendo con le persone che si muovono sul territorio. Non si tratta di una semplice piattaforma, di uno strumento di navigazione, è piuttosto una sorta di radar che consente alle aziende del territorio di intercettare i consumatori mentre si muovono nell’ambito delle vie cittadine, in base alle preferenze evidenziate in precedenza nell’applicazione. Il patrocinio concesso dal Comune è un segnale verso le aziende e verso il territorio, anche perché si tratta di una piattaforma che nasce qui a Reggio ad opera di un ingegnere reggino, Alberto Muritano, che l’ha ideata e sviluppata. Un piccolo orgoglio della nostra città che cercheremo di sfruttare al massimo per potenziare le attività inerenti gli esercizi commerciali. L’iniziativa grazie all’attiva partecipazione di Confcommercio Calabria Centrale è estesa, per adesso, alle altre province calabresi di Crotone, Catanzaro e di Vibo. Vedremo di ampliare il raggio di azione coinvolgendo altre realtà del sistema Confcommercio ed avremo, soprattutto, l’opportunità di implementare questa applicazione in tempo reale con i suggerimenti che verranno da aziende e consumatori. Abbiamo proposto di farla interagire con le iniziative da attivare per l’anniversario dei Bronzi. Potremmo sfruttarla per inserire le attività inerenti alle celebrazioni».

Il Ceo di Movibell, l’ingegnere reggino Alberto Muritano, racconta la nascita dell’app. «Normalmente cerchiamo qualcosa: un negozio, un’attività, un museo. Con Movibell proviamo ad invertire il paradigma: scarico l’applicazione e, mentre mi muovo, come se fosse un radar, Movibell mi segnala le attività commerciali o i monumenti, i punti di interesse. Attraverso la notifica push posso poi accedere a informazioni su arte e cultura o sui monumenti; per quanto riguarda i negozi posso ricevere sconti, promozioni. Per i commercianti è importante perché diventa uno strumento con cui ingaggiare la clientela in modo molto semplice. Con Movibell è possibile inviare promozioni agli utenti che seguono il negozio anche non passando in prossimità. In generale è uno strumento che aiuta le persone a rimanere informate sui punti ed i luoghi di proprio interesse».

Entusiasta della collaborazione anche il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti che evidenzia: «Confcommercio si sta rivelando un partner sempre più gradito. Sono felice del clima che si sta creando anche con gli altri attori di questa città. Felici delle sinergie attivate dall’assessorato alle Attività produttive con tutti i produttori di economia in città, anche se è un momento particolare. Ringrazio soprattutto per il fatto che siamo sempre abituati a lamentarci, ma devo rilevare che Confcommercio si dimostri alla continua ricerca di risposte e, seppure parziali, soluzioni ai problemi. Oggi loro stanno proponendo una soluzione al fatto che le piccole imprese, i piccoli negozi hanno difficoltà reali legate alla crisi e non solo. Individuato il problema si cerca una strada, sicuramente non l’unica o non definitiva, per giungere alla soluzione». Lo stesso sindaco facente funzioni si fa promotore di ulteriori iniziative che possano pubblicizzare l’app nei luoghi (stazione, aeroporto, porto) di approdo a Reggio Calabria con cartellonistica e pannelli.

«Il sindaco e l’assessore Martino hanno colto perfettamente il senso del nostro sforzo per provare a dare un segnale positivo, uno stimolo all’economia cittadina. Il momento difficile è innegabile ma ogni battaglia va combattuta al giusto livello. Su questioni pure fondamentali per la sopravvivenza delle imprese e di tutti noi come moratorie fiscali, caro energia, costo del lavoro, ristori, – conclude Fabio Giubilo, Direttore Generale della Confcommercio provinciale – i nostri livelli nazionali sono costantemente ed ampiamente sensibilizzati e continue sono le interlocuzioni con il Governo. Sul territorio, invece, inutile deprimerci e soprattutto dannoso dare all’esterno l’immagine di un contesto depresso o demotivato. Un vero imprenditore, un investitore deve sempre credere in un futuro migliore ed organizzare gli strumenti di cui dispone per stare sul mercato e provare a crescere. Il soggetto competitivo deve essere capace di innovarsi e di rimanere sul mercato, anche in momenti di crisi. È nostro dovere provare ad attivare azioni costruttive, creare reti, sinergie, strumenti innovativi con perseveranza ed impegno».

Piattaforma Movibell/Confcommercio, ecco come funziona

L’App è disponibile per dispositivi iOS e Android, sia in italiano sia in inglese, quindi potenzialmente utilizzabile in tutto il mondo. Il funzionamento è molto semplice: l’utente deve scaricare Movibell e registrarsi, poi può cominciare a muoversi in città usando la APP come un Radar personale, che segnalerà passo dopo passo i Canali disponibili. Ogni Canale può corrispondere a un negozio, un bar, un ristorante, ma anche un monumento, una piazza e qualsiasi altro luogo possa essere georeferenziato. Diventando follower si ricevono notifiche e aggiornamenti su novità, promozioni, eventi, ecc. che ogni Canale desidera condividere con la propria community.

Dal punto di vista tecnologico, l’algoritmo proprietario di Movibell sfrutta solo la rete cellulare e il GPS, quindi è possibile ricevere le notifiche anche avendo il Bluetooth spento e, ancora più importante, il gestore del Canale non deve installare beacon nè altri dispositivi.

Per quanto riguarda gli utenti, il target di Movibell sono le persone che vivono in città e vogliono avere a portata di mano tutto quello che riguarda eventi, promozioni, iniziative e novità dei propri negozi, brand o luoghi preferiti. Ma l’app, ed è questa la sfida, grazie al circuito Confcommercio, potrà essere utile anche a chi visita la città per la prima volta e ha bisogno di trovare rapidamente un prodotto o un servizio.

Pensando invece ai Canali e chi li gestisce, Movibell è perfetta per fare proximity marketing in modo innovativo. La piattaforma permette infatti a negozi, catene, bar, ristoranti e attività commerciali di qualunque natura di interagire con i clienti che si muovono nelle immediate vicinanze del punto vendita. Da questa prospettiva, Movibell sostituisce i volantini che vengono distribuiti per strada, ma anche le campagne SMS o mail che spesso sono complesse.

La piattaforma trova applicazione anche nel turismo, con la possibilità di usare Movibell per promuovere i luoghi di interesse in un determinato territorio e in ambito Smart Home e Smart City, sfruttando la APP per monitorare elettrodomestici o dispositivi intelligenti.