La campagna di vaccinazione a Reggio Calabria è fuori controllo. E’ fuori controllo sul piano organizzativo e con informazioni frammentarie , insufficienti e per alcuni aspetti fuorvianti.

Il commissario Longo e la terna commissariale dell’ASP di Reggio non possono rimanere spettatori passivi di un evento che avevano il dovere di organizzare e potevano farlo al meglio con una adeguata programmazione. La vaccinazione non è stato un evento imprevisto ed improvviso. Da mesi si conosceva l’inizio di una attività che tra l’altro doveva portare gioia . serenità e un futuro migliore per tutti noi. I pensionati rappresentano la fascia più debole della popolazione e meritano assoluta e trasparente attenzione da parte delle istituzioni. E’ necessario una svolta immediata per non trasformare un evento positivo nell’ennesima dimostrazione di incapacità da parte delle istituzioni da dare risposte sicure , certe e trasparenti alla popolazione.