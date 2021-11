Confartigianato, inaugurata a Trapani sede rinnovata e più funzionale

TRAPANI (ITALPRESS) – Confartigianato Imprese Trapani apre le porte ad artigiani, piccole imprese ma alla cittadinanza tutta, in una sede completamente rimessa a nuovo, più funzionale per offrire servizi dedicati, giorno dopo giorno, alla propria utenza. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato cittadini, istituzioni e rappresentanti del mondo Confartigianato, con in testa il presidente nazionale Marco Granelli. Presenti anche il vice presidente nazionale Filippo Ribisi, il presidente regionale e il segretario regionale, Giuseppe Pezzati e Andrea di Vincenzo. A fare gli onori di casa il presidente di Confartigianato Trapani, Emanuele Virzì e il segretario Antonio Bertolino. Per le istituzioni, presenti il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida con l’assessore al Commercio Andreana Patti e il sindaco di Erice, Daniela Toscano con l’assessore ai Servizi Sociali, Carmela Daidone. La sede, prima del taglio del nastro, è stata benedetta con la preghiera di don Alberto Giardina.

“Questo è un momento molto importante per l’associazione, perchè questa inaugurazione si innesta con una fase di ripartenza del nostro Paese – ha detto il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli -. Oggi è necessario stare vicino alle imprese, accompagnarle in questo rilancio che, sono sicuro, ci sarà e vedrà le imprese di Confartigianato, il mondo delle piccole imprese, al centro di questa rinascita, perchè abbiamo tutte le qualità che, tradotte in unica frase, si chiamano ‘valore artigianò. Ciò vuole dire unicità, personalizzazione, qualità, made in Italy che, insieme a coraggio e tenacia, saranno le armi che ci faranno superare questo momento e proiettarci in un mondo più sereno per noi, per le nostre aziende e per tutte le comunità”. Orgoglioso del traguardo raggiunto, il presidente di Confartigianato Trapani, Emanuele Virzì che, con il segretario Antonio Bertolino, in questi mesi ha curato il restyling dell’associazione in ogni dettaglio, dedicando ampi spazi anche si servizi di Caf e Patronato e al settore dell’energia, con il consorzio Cenpi. Ma non solo. Grande attenzione anche a credito, sicurezza alimentare, assistenza alle aziende, bilateralità con i servizi di Ebas ed Edilcassa. Sistemata inoltre anche una sala conferenze in cui sarà possibile svolgere i corsi di formazione per le aziende.

“Siamo entusiasti di poter finalmente presentare la nostra sede alla città – ha detto Virzì -. Siamo partiti con l’obiettivo di potenziare i servizi per i nostri associati e di rendere la fruizione più comoda per tutte le aziende, le imprese, gli artigiani e i commercianti trapanesi. Ma siamo sicuri che questo sia solo un inizio. Confartigianato Imprese Trapani, grazie al personale e ai collaboratori, è sempre stata vicina alle aziende della città, con particolare attenzione in tutta la fase post-Covid. La nuova sede, così, getta anche le basi per una ripresa da questo difficile periodo”.

(ITALPRESS).