Ieri si è proceduto all’insediamento della neo commissaria per la Zes di Gioia Tauro , dott.ssa. Nisticò. Sicuramente la Commissaria è una buona professionista , ma le sue prime dichiarazione sollevano molte perplessità . Secondo quanto riportato dalla stampa , la dott.ssa NIsticò ha dichiarato che vuole procedere al censimento delle imprese che operano a Gioia Tauro per comprendere i limiti e i vantaggi riscontrate dalle stesse. Ha aggiunto , anche che effettuerà una ricognizione su tutti i finanziamenti previsti dalla vigente normativa . ha parlato di semplificazione e portafoglio progetti. Siamo perplessi . Gli elementi , che la dottoressa si ripromette di individuare , in parte dovevano essere messe a sua disposizione dal comitato esistente e in particolare dal commissario Agostinelli che quel comitato coordinava. In parte certamente fanno parte del bagaglio professionale della stessa Nisticò . Speriamo che le dichiarazione del neo commissario siano affermazioni di circostanza. Gioia Tauro non ha più bisogna di studi ed analisi , ha necessità di operatività . Ha urgenza di fare uscire dai documenti progetti e risorse finanziarie e insediarle nei territori .