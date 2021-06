Dal 1° Luglio anche gli artigiani e i commercianti possono richiedere l’assegno per i figli sino a ventuno anni di età. Da anni le associazioni di categoria chiedevano un intervento in tale senso ed anche se non sono state accolte tutte le proposte , comunque si è fatto un passo avanti . Ricordiamo che l’assegno è stato esteso anche ai professionisti e ai disoccupati anche se percepiscono il reddito di cittadinanza. Le domande presentate entro il 30 settembre faranno decorrere il cosiddetto “ assegno ponte “ a fare data dal primo luglio , mentre le domande presentate successivamente non avranno un effetto retroattivo . Il diritto scatta e la domanda potrà essere inoltrata se non si supera una determinata soglia di reddito determinata dal modello isee . Gli uffici confartigianato della provincia di Reggio Calabria , daranno informazioni ed assistenza a tutte le imprese . Gli interessati possono contattarci al 0965 313000 o confartigianato.rc@libero.it .