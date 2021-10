Confartigianato, Ascioti nomina segretario dell’associazione artigiani Antonio Guerino Sergi

Il Presidente della Confartigianato di Reggio Calabria , Salvatore Ascioti eletto nell’ultima assemblea provinciale tenutasi nei mesi scorsi , ha riunito il neo direttivo provinciale per una analisi socio-economica del territorio e per la nomina del segretario provinciale dell’organizzazione. Tale incarico è stato conferito all’unanimità all’ingegnere Antonio Guerino Sergi . La Confartigianato di Reggio Calabria ritiene decisivo l’apporto del settore per lasciarsi alle spalle la drammatica crisi economica innescata dalla pandemia nel tessuto debole e fragile della nostra provincia che già arrancava prima dell’apparire del virus. L’artigianato ha resistito ed è pronto a ripartire , vi è però la necessità di una cooperazione positiva da parte delle istituzioni locali e nazionali per creare contesti territoriali capaci di sviluppare le potenzialità enormi che il settore possiede. Nei prossimi giorni Il Presidente Ascioti e il segretario Sergi unitamente ai dirigenti promuoveranno incontri con il Sindaco della Città Metropolitana e con tutti gli amministratori della Provincia di Reggio Calabria per sottoporre le problematiche dell’artigianato e le proposte di confartigianato