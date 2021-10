Un ecografo portatile multisonda di ultima generazione è stato donato al Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi–Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria.

Il macchinario, adatto all’assistenza domiciliare, frutto della raccolta fondi 5×1000 ANCoS Confartigianato, potrà essere utilizzato dalla U.O.C. Pneumologia.

Il nuovo ecografo consentirà una più attenta e veloce valutazione del cavo pleurico e parenchima polmonare, nonché di eseguire toracentesi eco-guidate, valutazioni degli addensamenti polmonari e, conseguenti, ottimizzazioni terapeutiche.

Continua quindi l’importante e costante attività di solidarietà di ANCoS Confartigianato sul territorio, in special modo in questo periodo di emergenza Covid.

La donazione dell’ecografo è una delle tante donazioni realizzate, grazie alle numerose donazioni di cittadini, artigiani ed imprenditori che hanno scelto di destinare il loro 5×1000 all’ANCoS Confartigianato.

Il presidente del comitato provinciale di Reggio Calabria ANCOS Confartigianato, Enzo Marra, e il presidente di Confartigianato, Salvatore Ascioti, commentano l’importante gesto di solidarietà al territorio: “Siamo onorati di poter mettere in campo queste iniziative. Dobbiamo ringraziare tutto il Consiglio Direttivo e i nostri associati per l’impegno che mettono ogni giorno nelle tantissime attività di volontariato svolte da ANCoS Confartigianato in campo sociale, culturale, sanitario, assistenziale ed educativo. Un ringraziamento, infine, a tutti gli operatori sanitari per lo straordinario lavoro che svolgono quotidianamente”.

La Direzione Aziendale del G.O.M. ha espresso un sincero ringraziamento ad “ANCoS Confartigianato” per la donazione della sofisticata apparecchiatura che migliorerà l’offerta sanitaria relativamente all’attività diagnostica e terapeutica.

In questo anno e mezzo di emergenza sanitaria sono state molte le donazioni e le attestazioni di solidarietà che Enti, aziende, associazioni ecc. hanno destinato al G.O.M. di Reggio Calabria, a testimoniare un rinsaldato rapporto tra l’Ospedale ed il tessuto sociale, culturale e produttivo della la sua città.