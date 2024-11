CONDANNA ALL’ATTO DELITTUOSO PERPETRATO AI DANNI DELLA TABACCHERIA ADIACENTE ALLA VIA NAZIONALE.

Gli amici ed i candidati della Lista “Per Cittanova” condannano in maniera ferma e decisa l’azione delittuosa condotta nel tardo pomeriggio di sabato scorso nei confronti di un esercizio pubblico in pieno centro a Cittanova.

È

stata rapinata una

tabaccheria adiacente alla Via Nazionale.

Al titolare dell’esercizio commerciale ed ai suoi familiari va tutta la nostra solidarietà e la nostra vicinanza: dover subire simili delitti non è ammissibile ai giorni nostri e nella civile cittadina in cui viviamo.

Alle forze dell’ordine va il nostro augurio

affinché

possano far luce in tempi brevi su questo reato assicurando il o i responsabili alla Giustizia, in modo che ne conoscano i rigori; in più che serva da deterrente per il futuro e

da

sicurezza per i nostri cittadini.

Alle Istituzioni locali l’auspicio di volersi interrogare coralmente e tutti insieme sull’accaduto, mettendo in campo ogni soluzione che possa tranquillizzare la nostra bella

Cittanova.