Con una cerimonia di premiazione, prevista per giovedì 25 luglio, arriva a compimento il concorso ideato per i 300 anni dalla morte del giurista e viaggiatore Giovan Francesco Gemelli Careri e aperto a tutti gli Istituti scolastici italiani. L’appuntamento per la consegna dei premi è alle ore 11, nella biblioteca comunale Antonio Renda, alla presenza della giuria composta da Giuseppe Bova, presidente del circolo Rhegium Julii, dalla poetessa Ilda Tripodi, dal romanziere Nicodemo Misiti, dalla Past president del Rotary club di Palmi, Stella Morabito e dall’assessore alla Cultura, Maria Fedele. Il concorso, bandito nel febbraio scorso, rivolto agli studenti delle Scuole Superiori di secondo grado del territorio nazionale, coincide con l’anno di Taurianova Capitale del Libro e rappresenta un altro straordinario tributo che l’amministrazione comunale rivolge ai figli illustri che hanno onorato, nel corso della storia, le loro origini taurianovesi.

La cerimonia verrà introdotta dal sindaco Roy Biasi, dall’assessore alla Pubblica istruzione, Angela Crea, e dall’assessore Maria Fedele, mentre toccherà allo storico Antonino Princi e al giurato Misiti inquadrare storicamente il contributo che Gemelli Careri – nato nell’antica Radicena nel 1648 – ha dato per la conoscenza delle terre lontane raggiunte nei suoi viaggi. La mattinata vedrà protagoniste le scolaresche premiate, accompagnate dalla dirigente scolastica del Liceo Guerrisi di Cittanova, Clelia Bruzzì, e dall’omologa Simona Prochilo che a Taurianova dirige l’Istituto di istruzione superiore intitolato proprio all’insigne giurista del Regno di Napoli.