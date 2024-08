Dal 22 e il 28 luglio scorsi, la Comunità cittanovese ha ospitato le attività del “Gruppo Pellaro 1”, nel nome di quella ospitalità che rende il paese simbolo di accoglienza e condivisione dei valori umani più virtuosi.

Un’attività importante, partecipata e formativa, che lascia una traccia concreta sul territorio. L’Amministrazione Comunale di Cittanova e l’Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), nel solco delle politiche giovanili svolte in collaborazione con il Terzo Settore, hanno condiviso un’esperienza dedicata a tanti giovani della provincia reggina che, per una settimana, hanno vissuto il campo scout in località Torre.

Grande soddisfazione per la riuscita delle attività è stata espressa dal Sindaco avv. Domenico Antico all’Assessore alla Cultura e alle Politiche Sociali avv. Rita Morano in merito ad un’iniziativa che «ha rafforzato il rapporto tra Cittanova e una realtà di enorme valore quale è l’Agesci».

L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, che conta 182mila soci, è un’associazione giovanile educativa che si propone di contribuire, nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche, alla formazione della persona secondo i principi ed il metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi.

Il rapporto di collaborazione tra Amministrazione Comunale e Agesci proseguirà anche nel futuro e si porrà come occasione e opportunità di ulteriore crescita per l’intero territorio. Un percorso che proverà ad includere attivamente anche altre realtà sociali e di volontariato presenti in Calabria. «Siamo estremamente soddisfatti per il risultato positivo raggiunto nei giorni scorsi, che è insieme sociale e culturale – ha affermato l’Assessore avv. Rita Morano -. Il Gruppo Scout ha svolto le attività in piena serenità, usufruendo di spazi, strutture e collaborazione messi a disposizione dal Comune. La risposta positiva della Comunità locale alle istanze degli Scout e la loro percezione di un paese accogliente e pulito, sono feedback che restituiscono soddisfazione e fiducia. I valori di Cittanova rappresentano una garanzia di bellezza, accoglienza e collaborazione da coltivare e difendere con azioni concrete e politiche di prospettiva».