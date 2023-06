Di Clemente Corvo

Il giorno 3 Giugno c.m., con il rientro del gruppo di studenti del Triennio da Granada, si sono concluse le attività Erasmus Plus dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Einaudi-Alvaro” per l’a.s. 2022/2023.

Finalmente sospese le restrizioni che hanno condizionato gli spostamenti tra stati in seguito alla pandemia da Covid 19, nel corrente anno scolastico la scuola, sotto la guida del Dirigente Scolastico, Prof. Domenico Pirrotta, ha riavviato gli scambi culturali con le agenzie formative dell’U.E., promuovendo diverse tipologie di mobilità degli studenti nell’ambito del Programma Erasmus Plus.

Ampie e varie sono, infatti, le opportunità alle quali l’”Einaudi-Alvaro” può avere accesso, dal momento in cui, nel 2021, su iniziativa della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Pasqualina Zaccheria, ha ottenuto dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire l’Accreditamento “KA 120 Settore scuola”, che consiste nel riconoscimento dell’alto valore formativo del Piano Erasmus e del Piano di Internazionalizzazione dell’Istituto e garantisce la possibilità di ricevere finanziamenti per la realizzazione delle attività per un periodo di 7 anni.

La Mission promossa dalla Comunità Europea attraverso il Programma Erasmus Plus, è quella di formare i “cittadini europei”, ovvero, di fornire ai giovani gli strumenti necessari ad un proficuo inserimento nel mercato del lavoro internazionale e di educarli alla convivenza democratica, puntando sullo sviluppo di competenze e attitudini quali la tolleranza, la capacità di collaborazione, la conoscenza di altre realtà sociali e culturali e privilegiando sempre percorsi che rispettino i principi di base indicati dal Programma Erasmus: inclusione e diversità, sostenibilità ambientale e istruzione digitale.

Abbracciando questa vision, la Prof.ssa Ester Mura, Responsabile Erasmus per l’Einaudi-Alvaro, ha elaborato due Progetti di mobilità che, una volta ottenuta l’approvazione dall’A.N. Indire, sono stati implementati con l’indispensabile supporto delle Prof.sse Serena Stilo ed Amelia Cugliandro, responsabili dei gemellaggi eTwinning, e della DSGA Dott.ssa Carmela Tripodi.

Grazie ai finanziamenti ottenuti, l'”Einaudi-Alvaro” ha, per prima cosa, realizzato due Mobilità a Lungo Termine a beneficio di due studentesse del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “C. Alvaro”, che hanno frequentato l’ultimo bimestre a Dublino, presso la “St Joseph of Cluny Secondary School”, maturando un’esperienza entusiasmante e di grande valenza formativa non soltanto in relazione all’approfondimento della lingua inglese e degli apprendimenti disciplinari , ma anche in relazione allo sviluppo di soft skills quali la capacità di socializzazione, di adattamento a contesti e situazioni diverse, di autonomia decisionale e organizzativa.

Diversa, ma altrettanto produttiva si è rivelata l’esperienza legata al gemellaggio eTwinning realizzato da alcune classi del Liceo “C. Alvaro” con la Finlandia, a seguito del quale, nel mese di Maggio, l’istituto ha accolto un gruppo di studenti ed insegnanti provenienti dalla scuola “Kerava Lukio ja Aikuislukio” di Kerava, cittadina a 30 Km da Helsinki. I ragazzi sono stati ospitati presso le famiglie degli alunni del liceo e hanno frequentato le lezioni insieme a loro. Sono, poi, stati coinvolti in attività extrascolastiche ed escursioni, che hanno condotto gli studenti finlandesi ad esplorare e apprezzare le bellezze naturali e il patrimonio culturale, artistico e gastronomico del nostro territorio. Questo scambio interculturale è risultato fortemente motivante per gli alunni del Liceo Alvaro, i quali saranno, a loro volta, ospiti dei loro nuovi amici in occasione della mobilità in Finlandia che l’istituto realizzerà nel mese di Settembre.

In quanto alla Mobilità di Gruppo appena conclusasi, che ha visto 27 alunni del Liceo Alvaro protagonisti di un pluri-gemellaggio di cinque giorni con l’Istituto di Formazione Professionale “La Reina Isabela” e con il Liceo “La Presentación de Granad” di Granada, in Spagna, ha rappresentato il concretizzarsi di un evento a lungo atteso e desiderato. Gli studenti, accompagnati dai 6 docenti e dal Dirigente Scolastico, hanno potuto conoscere diversi contesti di apprendimento e confrontarsi con ragazzi della loro età e, grazie alla scelta di soggiornare in un residence universitario di ultima generazione, hanno avuto modo di sperimentare la vita universitaria e ricevere utili consigli dagli studenti conosciuti sul posto. Naturalmente non è mancato l’arricchimento culturale, scaturito dalle escursioni quotidiane sul territorio e dalle visite guidate ai principali monumenti della città, culminanti nella esplorazione dell’”Alhambra”, cittadella reale araba fortificata di incredibile bellezza e famosa in tutto il mondo.

Nella piena consapevolezza della necessità di dare un respiro internazionale alle attività della scuola, la Commissione Erasmus rimarrà attiva anche durante la pausa estiva per curare la ricaduta delle esperienze Erasmus realizzate su tutta la comunità scolastica e organizzare i gemellaggi e le mobilità già in programma per l’a.s. 2023/2024.