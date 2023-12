Conclusa la master class sugli oli Evo a Reggio Calabria presso la residenza Universitaria della Mediterranea di via Roma. Grande apprezzamento per l’iniziativa è stata manifestata dal Rettore prof. Giuseppe Zimbalatti. Vanno ringraziati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il responsabile della Residenza Universitaria di Merito, prof. Francesco Bagnato, il Presidente dell’Elaioteca Regionale prof. Rocco Zappia (che guida l’Ente Regionale), il Dipendente dell’Università Dr. Demetrio Fortugno Fortugno ed i conduttori delle serate a tema: Dr. Franco Rosario, Dr. Orlando Carmelo, Dr. Vincenzo Melissari, Dr. Lauro Antonio, funzionari Arsac/Regione Calabria ritenuti nel settore tra i più importanti esperti dell’olio Evo in Calabria. Durante le 5 serate a tema, sono stati messi a confronto e degustati circa 70 oli EVO. Il pubblico presente alla manifestazione, (circa 50 persone a serata), ha espresso un grande apprezzamento per tutta l’iniziativa e si è augurato che eventi similari possano riproporsi nel prossimo futuro.