Concessioni balneari, il sindaco Ranuccio si mobilità per difendere le aziende della Tonnara di Palmi

Questa mattina abbiamo incontrato gli esercenti del comparto balneare per affrontare insieme le problematiche sorte a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato sulle proroghe delle concessioni.

Nel corso del confronto, abbiamo sottolineato come sia fondamentale tutelare chi per anni ha investito, garantendo un’offerta di qualità e contribuendo in modo fondamentale all’economia ed allo sviluppo turistico della Città.



In attesa che il Governo ed il Parlamento adottino una normativa quantomai urgente, faremo tutto ciò che è in nostro potere per salvare la stagione estiva e garantire la necessaria serenità a chi lavora tutti i giorni in un settore strategico così importante per Palmi e per l’intero Paese.

Auspichiamo infine una forte presa di posizione della Regione Calabria.