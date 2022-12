E’ previsto per domani 27 dicembre alle ore 12 il concerto “Omaggio ad Ennio Morricone”

Far vivere la montagna tutto l’anno è lo scopo dell’amministratore unico Ernesto Ferraro, attraverso gli impianti di risalita di Lorica in attesa della tanto agognata neve.

La "tromba del cinema italiano", Nello Salza, il trombettista interprete delle più celebri colonne sonore del cinema internazionale e collaboratore del Maestro Premio Oscar Ennio Morricone.

La manifestazione è una produzione di Piano B, sostenuta dalle Ferrovie della Calabria, con la collaborazione della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza, dei Comuni di Casali del Manco e San Giovanni in Fiore e del Parco Nazionale della Sila.