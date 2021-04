Di Mariateresa Orlando

La notizia è ormai ufficiale: il Commissario Straordinario Gianluigi Scaffidi, unitamente al neo Direttore Sanitario dell’Asp, Domenico Minniti, ha firmato il nuovo Piano emergenziale. Dopo aver ascoltato le istanze della “Conferenza dei Sindaci”, durante l’incontro dei giorni scorsi, il Top Manager dell’Azienda provinciale ha manifestato la massima disponibilità affinché vengano promossi interventi tempestivi per fronteggiare al meglio la pandemia.

Nello specifico, il Piano prevede oltre all’istituzione di quattro posti di terapia subintensiva (con incarico di responsabilità ai medici Domenico Calabro’ e Antonino Meduri), il temporaneo trasferimento di tutti gli operatori dell’Unita’ Operativa Complessa di Bronco-pneumologia dell’ospedale di Locri verso il presidio melitese. Un “passaggio di sede” , stando a quanto trapela da fonti indiscrete, non condiviso in toto dagli operatori dell’ Ospedale di Locri.

Viene inoltre disposta l’obbligatorieta’ per i medici di Melito e di Locri di una formazione specifica attraverso la “Scuola di Formazione e Simulazione” dell’Asp.