Dopo alcune settimane di temperature con caldo anomalo, sembra che anche in Calabria l’inverno è alle porte con una perturbazione che porterà piogge e vento, ma soprattutto un drastico calo delle temperature già a partire da domani, nel giorno dell’Epifania. Le feste natalizie sono state piacevoli dal punto di vista del clima, ma sembra che sta per finire e nella giornata del 7 gennaio si dovrebbero vedere i primi effetti del vero inverno con piogge e temporali, temperature in calo in tutta la Regione con un calo delle temperature di 3-4°C che farà tornare anche la tanto attesa neve sui monti principali e in particolare su quelli della Sila e del Pollino.