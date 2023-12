Con il Presepe vivente nell’ex asilo Pontaldo, Comune, l’Ic Monteleone-Pascoli e Proloco impreziosiscono il programma natalizio. L’assessore Grimadi: Orgogliosi di affiancare chi costruisce una Taurianova educante e attrattiva

L’entusiasmo degli alunni e l’impegno della comunità scolastica adulta, il lungo lavoro corale per l’allestimento assicurato da diverse associazioni e, infine, lo scenario suggestivo messo a disposizione dal Comune che esalta il tutto: sono questi gli ingredienti che rendono di straordinaria intensità, estetica e spirituale, il presepe vivente che l’Istituto comprensivo Monteleone Pascoli ha realizzato grazie ad oltre 200 protagonisti di ogni età.

Taurianova ieri sera si è tuffata nella magia di una Natività, tra gli scorci di una Betlemme ricostruiti con assoluta fedeltà ai tempi nell’ex asilo Pontaldo – il complesso di raro pregio storico per il quale è in corso l’appalto con cui il Comune riqualificherà la struttura per farne una Accademia di musica e arte – ammirando le scene che hanno avuto per protagonisti i piccoli, i genitori e gli insegnanti stessi della scuola diretta Maria Grazia Muscolino. Un presepe della Partecipazione, non a caso l’ha chiamato la dirigente scolastica dopo l’inaugurazione – avvenuta varcando assieme al sindaco Roy Biasi il cancello che dà su via Senatore Lo Schiavo – ricordando il lungo elenco di associazioni e aziende che hanno contribuito per la riuscita di una iniziativa che verrà replicata stasera, domenica, a partire dalle 17. L’allestimento del Presepe vivente, evento che ha consentito ai taurianovesi non solo di ammirare la dedizione che la scuola sa sviluppare – ma anche di immergersi tra i ricordi delle diverse generazione che sono passate tra i muri dell’ex asilo, riaperto per l’occasione – ha messo in evidenza ancora una volta l’alto grado di collaborazione tra il Comune, le scuole e le associazioni cittadine.

«Siamo orgogliosi di aver potuto contribuire alla riuscita della rappresentazione – ha dichiarato l’assessore ai Grandi eventi, Massimo Grimaldi – investendo nei collegamenti giusti con associazioni quali la “Proloco Taurianova nel Cuore”, composta da volontari insuperabili nel creare sia attrattive per i più piccoli, come il festoso trenino che ha percorso le vie del centro, sia curando la logistica di una Natività che ha registrato, grazie alla cura dei particolari voluta dal presidente Nello Stranges, perfino l’impiego di alcuni rasi esemplari di Alpaca, considerato l’animale più antico e coerente con le scene della natività. Taurianova, e la straordinaria partecipazione del pubblico lo dimostra, sa dar vita ad eventi comunitari che diventano fucina di bellezza e partecipazione, grazie ad un indirizzo amministrativo che non esclude ma include, ponendo l’ente al fianco dei vari organizzatori per condividere meriti e senza invadere la scena, con quell’equilibrio prodotto dal forte collante che tiene assi ò..-eme tutti i coprotagonisti di un programma composto da oltre 30 eventi, ovvero l’interesse di Taurianova a tornare meta di bellezza e partecipazione anche per i visitatori che vengono da fuori.