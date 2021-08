Il mondo dello sport, ed il calcio in particolare, traggono enormi benefici dal buon uso dei mezzi di comunicazione di cui oggi fortunatamente si dispone; in tal senso, pur non trascurando il ruolo dei media tradizionali, vi è da rilevare che ormai nel mondo del calcio stanno prendendo piede le logiche dei media digitali, atteso che negli ultimi anni sono profondamente cambiate le strategie di comunicazione e di marketing dei club di calcio, che si son visti costretti a doversi quasi reinventare per coltivare al meglio il rapporto con i propri tifosi, tendendo all’informazione in tempo reale.

Tutto questo per soddisfare l’esigenza di sviluppare strategie di social media marketing che oggi nel calcio, rivestono un ruolo fondamentale, essendo le società di calcio veri e propri brand che, in quanto tali, debbono utilizzare tutte quelle strategie che aziende di altri settori utilizzano, per instaurare con i propri tifosi quel dialogo privilegiato che valga a rafforzare ed esaltare la partecipazione ed il coinvgomento.

Innumerevoli i vantaggi che derivano dall’interazione diretta con i tifosi che in sostanza rappresentano la linfa vitale di ogni club; inoltre, mediante tali mezzi di comunicazione, è possibile diffondere al meglio l’universo immaginativo che caratterizza il rapporto tra società di calcio e supporters.

Bypassare i media e chiudersi a riccio è l’errore strategico più grossolano che una società di calcio può commettere. Agire così, possiamo dire in controtendenza, è da sprovveduti, e non aiuta ad alimentare quel necessario circuito di fiducia reciproca e pertecipazione coi tifosi indispensabile, oggi, per poter ambire a raggiungere obiettivi importanti.”