A seguito del perfezionamento degli adempimenti procedurali di rito, atti all’esecuzione dei rispettivi provvedimenti deliberativi di individuazione adottati, nei mesi scorsi, dal Consiglio comunale di Città e susseguenti dei decreti di nomina emessi dal sindaco Alessio, si sono insediati, nei giorni scorsi, il garante dell’infanzia, Dr. Antonio Antonuccio ed il garante delle persone con disabilità, sig.ra Mariangela Giovinazzo, i quali sono motivati ad operare per il meglio, nell’interesse delle categorie di utenti alla cura dei cui diritti sono deputati, in funzione di garanzia.

Compiaciuti, il primo cittadino gioiese, Aldo Alessio e l’assessore alle politiche sociali, Maria Carlà, formulano ai due garanti i rispettivi auguri, affinché lo svolgimento dell’incarico assegnatogli sia proficuo e soddisfacente, certi che la loro presenza sia un motivo di ulteriore attenzione rispetto alle fasce di utenza più deboli e delicate della Città alla cui tutela sono stati nominati.

Il primo cittadino, in particolare, persuaso che l’istituzione dei garanti sia strumento efficace all’attuazione del principio di eguaglianza sostanziale enunciato all’art. 3, comma 2 della Carta Costituzionale è, infatti, convinto che, non appena l’attività degli stessi sarà avviata a pieno ritmo, l’Ente sarà nelle condizioni di implementare la qualità dei servizi assistenziali offerti alle utenze di riferimento e, dunque, di rispondere loro, con maggiore solerzia ed efficacia, prendendo in carico in modo sicuramente più appropriato i soggetti fragili e le esigenze provenienti dagli stessi e dalle rispettive famiglie.