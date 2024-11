«Questa giornata è il risultato di un’idea nuova che l’Amministrazione comunale vuole dare in tema di politiche ambientali. Oggi iniziamo un cammino che, anno dopo anno, coinvolgerà l’intera Comunità nel progetto di tutela dell’ambiente, di riqualifica del decoro urbano e di cura del verde pubblico che abbiamo in mente per il futuro del nostro paese». È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico durante il saluto istituzionale alla Festa dell’Albero 2024.

La manifestazione, organizzata e promossa dal Comune in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti” si è tenuta questa mattina in via Josemaria Escriva de Balaguer alla presenza di Amministratori, Autorità Civili e Militari, Associazioni e Cittadini.

Un momento di impegno civico e riflessione condivisa che, raccogliendo gli indirizzi della Giornata Nazionale dell’Albero, ha visto veri protagonisti alunni e i loro docenti del complesso scolastico locale: numerosi gli elaborati prodotti in vista della giornata, tra cartelloni, disegni e testi. Una festa di colori e voci conclusasi con la piantumazione simbolica di un albero.

Presenti all’iniziativa, insieme al Primo Cittanova, anche il Vicesindaco dott. Francesco Sgambetterra, gli Assessori avv. Rita Morano e dott. Patrizia Iamundo, il Consigliere Giuseppe Morabito, delegazioni del Comando Stazione dei Carabinieri, del Commissariato di Polizia di Stato, del Nucleo dei Carabinieri Forestali, di Calabria Verde. In rappresentanza dell’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti” la Dirigente Vicaria Maria Rosa Terranova.

La Giornata Nazionale dell’Albero è stata istituita dallo Stato con Legge 14 gennaio 2013 n. 10 ed è prevista, annualmente, per la data del 21 novembre e prevede, tra l’altro, la messa a dimora di essenze arboree in luoghi individuati dai singoli Comuni, siano essi giardini, aiuole, campi sportivi, così da implementare in modo diretto il patrimonio verde pubblico e, contestualmente, l’impegno civico della Comunità. La Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, invece, ha confermato l’obbligo per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti di mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato, lasciando comunque agli altri Comuni l’invito alla pratica di questa attività positiva. L’Amministrazione comunale di Cittanova, pur non obbligata per legge, ha inteso abbracciare i principi del dettato normativo promuovendo la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato sul territorio cittadino.

«Ci incontreremo anno dopo anno per rinnovare il nostro impegno verso l’ambiente, il verde pubblico e il decoro urbano – ha affermato il Sindaco avv. Domenico Antico – e a tal proposito abbiamo già iniziato a piantumare gli alberi per ogni nuovo nato. Un messaggio di impegno nel segno dell’identità e della responsabilità civica di ciascuno di noi. Rivolgo un saluto e un ringraziamento all’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti” nel suo complesso per il prezioso e brillante lavoro svolto e per la collaborazione dimostrata. Abbiamo già fatto richiesta alla Scuola degli elaborati realizzati da bambine e bambini affinché si possa trovare un percorso di valorizzazione idoneo così da custodirne traccia per il futuro. Un saluto e un ringraziamento anche al Comando Stazione dei Carabinieri, al Commissariato di Polizia di Stato, al Nucleo dei Carabinieri Forestali, al locale Distretto di Calabria Verde».

A margine della manifestazione, presso la Scuola dell’Infanzia “Scopelliti”, è stato piantumato un albero donato dal Nucleo dei Carabinieri Forestali.