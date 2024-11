«Rinnoviamo il profondo legale di questa comunità ai valori dell’Italia unita, libera ed europea, ribadendo il nostro rispetto a la nostra fiducia nei corpi di difesa e di pubblica sicurezza dello Stato». È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova, avv. Domenico Antico, a margine delle celebrazioni per la ricorrenza del 4 Novembre.

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, questa mattina il Primo Cittadino, accompagnato dall’Amministrazione comunale e da personale del Comando di Polizia Locale, ha deposto una corona sul Monumento ai Caduti, nella Villa comunale “Carlo Ruggiero”.

Presenti anche i parroci don Letterio Festa e don Salvatore Giovinazzo e le delegazioni dei locali Comando Stazione dei Carabinieri e Commissariato di Polizia di Stato.

Una commemorazione sobria, anche alla luce degli importanti lavori che stanno interessando la Villa comunale.

«Crediamo fermamente nel dovere della memoria che diventa impegno condiviso e identità collettiva per un Paese più forte inclusivo – ha scandito il Sindaco -. Valori che questa comunità ha sempre elevato a principi fondamentali del suo vivere quotidiano. Il nostro indirizzo amministrativo guarda ad una celebrazione del 4 Novembre all’altezza del suo significato storico e civile, nel segno del ricordo e della partecipazione delle nuove generazioni. Vogliamo dare il nostro piccolo contributo così che, attraverso la memoria del nostro passato, si possa costruire un futuro migliore, senza guerre, disuguaglianze e ingiustizie. In questo senso, accolgo l’invito del parroco don Letterio Festa affinché si torni a lavorare da subito sullo studio del bombardamento Alleato su Cittanova del 20 febbraio 1943».