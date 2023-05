Approvata delibera per la condotta fognaria sottomarina con destinazione fondi comunali esistenti presso la CCDDPP. Durante il Civico Consesso riunitosi ieri,l’Amministrazione comunale di Bova Marina presieduta dal sindaco Saverio Zavettieri, ha approvato l’intervento contingibile ed urgente di “Lavori di pronto intervento a tutela della salute pubblica e degli ecosistemi ambientali mediante ripristino di ulteriore tratto di condotte fognarie principali compresa la sottomarina”.

“Gli eventi meteorici avversi e le violente mareggiate che si sono abbattute sul litorale bovese nelle scorse settimane, hanno compromesso la funzionalità delle condotte fognarie sottostrada e sottomarina, richiedendo la programmazione di interventi di manutenzione straordinaria da parte di questo settore – spiega il primo cittadino Zavettieri -. Nonostante siano state tempestivamente interpellate ed informate sui danni subiti, la Regione Calabria e la Città Metropolitana, non avendo avuto ad oggi alcun riscontro, abbiamo approvato la delibera con variazione di bilancio destinando somma urgenza per i lavori di pronto intervento a tutela della salute pubblica e degli ecosistemi ambientali mediante ripristino di ulteriore tratto di condotte fognarie principali compresa la sottomarina, pari ad € 89.650,00, in seguito all’autorizzazione, da parte della CCDDPP, al diverso utilizzo del mutuo Pos”.

Il lungomare di Bova Marina però, è particolarmente danneggiato e l’Amministrazione ha pensato di attuare un’azione concomitante proponendo la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali comunali.

L’assessore ai Lavori Pubblici Elvira Tuscano, preoccupata dello stato di criticità e di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità in transito nell’area della Via Marina, ha proposto “l’inserimento in via prioritaria per la messa in sicurezza del tratto del lungomare lato Ovest, stralciando dal citato progetto Definitivo-Esecutivo parte di tratti stradali ricadenti in area urbana per l’importo necessario al raggiungimento degli obiettivi. E’ ovvio – precisa l’assessore ai LLPP – che vaglieremo altre soluzioni in attesa di risposta della Regione Calabria e Città Metropolitana di immediata esecutività”.