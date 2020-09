Almeno 100 voti sono stati annullali alla Lista ‘Klaus Davi per Reggio’ nei vari seggi dove si stanno effettuando gli scrutini . E’ quanto risulta, secondo una stima, ai rappresentanti della lista del massmediologo che corre per la carica di sindaco di Reggio Calabria . Secondo quanto si apprende, alcuni fra questi elettori avrebbero barrato il simbolo KLAUS DAVI PER REGGIO per poi indicare un candidato di un’altra lista . Molti rappresentanti di seggio avrebbero per questo annullato del tutto il voto senza minimamente tenere conto della volontà dell’elettore. Conoscendo Davi, si dà per certo che su questo punto condurrà una battaglia. e non è escluso un eventuale ricorso qualora gli venisse sbarrata la porta di ingresso a Palazzo San Giorgio . Stasera Davi sarà su Rete 4 alle ore 19 ospite di Giuseppe Brindisi. E nei prossimi giorni si replica nelle più importanti trasmissioni televisive di Rai Mediaset e la 7.

Fuori da palazzo san Giorgio? Se si grazie a qualche ‘killer di schede’

Purtroppo forse saremo fuori da palazzo San Giorgio . E questo per pochissimi voti . Qualche zelante presidente di seggio travestito da ‘killer di schede‘ ha espletato il mandato burocratico alla perfezione . D’altra parte di che stupirsi se qualcuno in questa terra non molto lontano da qui ha avuto il coraggio di mettere nero su bianco ( con il sigillo dello Stato ! ) che una inchiesta giornalistica contro il clan Pesce di Rosarno non è altro che un ‘disegno criminoso’ aprendo una nuova pagina per la spesso stravagante giurisprudenza – per quanto attiene al lavoro dei giornalisti – quantomeno in questa bellissima regione. Ovviamente ci riserviamo provvedimenti e ricordi nelle sedi opportune e nelle modalità previste dalla legge sempre con il massimo rispetto per le istituzioni. Lo ha dichiarato Klaus Davi.