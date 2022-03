DI CLEMENTE CORVO

Dopo la inusuale e deludente gara disputata domenica scorsa dalla Gioiese in casa contro la Ravagnese, terminata con il pareggio di 1 – 1 che le è costata tra l’altro la momentanea perdita della vetta della classifica, ad opera del Brancaleone, la squadra Viola doveva immediatamente ritornare alla Vittoria. Infatti , la Gioiese nella gara disputata ieri sul difficile campo di Cinquefrondi, contro la Cinquefrondese, imponendosi per 4 – 0, finalmente ritorna ad essere la vera Gioiese, quella bella squadra, che si è vista durante l’arco di questo Campionato, dove domina ed impone il suo gioco nei confronti degli avversari e porta a casa 3 punti di notevole importanza per la classifica. Vittoria di notevole importanza, vista la contemporanea vittoria del Brancaleone che la precede di un punto e del Catanzaro Lido che insegue con 2 punti in meno. La squadra Viola, entrata in campo già dal primo minuto di gioco con il giusto approccio alla gara, consapevole di dover portare a casa l’intera posta in gioco, sapendo di trovare la squadra locale certamente avvelenata dopo la sconfitta subita domenica scorsa sempre in casa per 3 – 0 contro il Melicucco, prende immediamente le redini del gioco e con una gara molto attenta porta a casa un risultato di notevole importanza per la zona alta della classifica, alla presenza dei suoi numerosi supporter giunti a Cinquefrondi, pur essendo una gara infrasettimanale.

Durante l’inizio della gara ci sono state delle giuste lamentele da parte della Dirigenza della Gioiese, per il comportamento offensivo e mortificante, adottato nei loro confronti, dalla dirigenza del Cinquefrondi .

Al – Co Presidente della Gioiese, pertanto abbiamo chiesto:

Sì é evidenziato un comportamento da parte della Dirigenza del Cinquefrondi tutt’ altro che rispettoso nei confronti della Dirigenza della Gioiese, perché tutto questo?

” Ieri, appena arrivati a Cinquefrondi ci siamo accorti di un comportamento strano da parte di tutta la Dirigenza locale e del suo Presidente, erano molto freddi, accoglienza così come si suol dire 0 ASSOLUTO. Quasi da subito , si sono preoccupati di comunicare ai miei Dirigenti di accomodarsi all’esterno del campo e dirigersi verso la tribuna Invitandoli a pagare i biglietti, Mister compreso, in quanto era squalificato, comportamento questo veramente indecoroso “.

Quando nel girone di andata é venuta la Cinquefrondese a giocare, tra l’altro nel campo neutro di Palmi c’è stato lo stesso comportamento verso la Dirigenza del Cinquefrondi?

” Comportamento incomprensibile da parte mia in quanto, sono stati ospitati da me a Palmi senza aver badato o limitato in alcun modo l’accesso dei loro Dirigenti e sono stati trattati con i guanti bianchi, non siamo riusciti a capire questo essere inospitale, freddi e insensibili, direi che tutto ciò non trova nessuna motivazione. Non so , se cercavano, una scusa per alimentari ed innervosire l’ ambiente, sapendo comunque che la mia squadra si era recata a Cinquefrondi vista l’esigenza di classifica, con la chiara intenzione di vincere. Non siamo riusciti a capire ripeto la motivazione a tutto ciò”.

Pensi che sia stata una necessità di guadagnare una cinquantina di euro in più, che tra l’altro non cambiano assolutamente la Posizione Economica di una società, o ci sono state altre strategie?

” Effettivamente anche questa situazione é strana, perché non si capisce la loro volontà di cercare di vendere anche un solo biglietto in più, non so se per cercare di accaparrarsi €50 in più, ma sinceramente non so per una società di Promozione e che comunque mira ai primi posti, cosa possa cambiare sotto l’ aspetto economico, con la vendita di 5 – 10 biglietti in più “.

i questo comportamento che certamente si discosta dalla grande signorilità dalla eleganza della Città di Cinquefrondi e dello stesso Sindaco della Città di Cinquefrondi, visti i buoni rapporti Sociali, Culturali, Politici, che lo stesso nutre a Gioia Tauro ne è a conoscenza?

” Ovviamente un comportamento del genere non si comprende, anche perché noi società sportive in qualche modo spesso rappresentiamo le società territoriali di cui facciamo parte, quindi una città con cui noi godiamo ottimi rapporti politici e sociali, un Sindaco con il quale tra l’altro, abbiamo ottimi rapporti e che ha portato la Città di Cinquefrondi ad essere un gioiellino, non sono assolutamente graditi. Questi comportamenti ledano in qualche modo anche all’intera Città, che sta lottando per un’immagine positiva, sotto tutti i suoi aspetti.”

Certamente Un comportamento di tal genere difficilmente si evidenzia nei campi di calcio a prescindere dalle categorie.

” Ecco , l’ amarezza è proprio questa, perché in una cittadina come Cinquefrondi non ti aspettavi un tale comportamento.

Con quello visto ieri, abbiamo toccato quasi il fondo, come succede in piccoli paesi tipo Africo dove si sa, che in quei paesi noi sappiamo che le mentalità non aiutano a crescere. Cinquefrondi civile non può e non deve per colpa di una Società di calcio intercalarsi in quelle negatività. Ma purtroppo, come dicevo prima, questi comportamenti vedono un attimo far dissociare a 360° tutti i rapporti “.

Tralasciando questo spiacevolissimo episodio che certamente non ha niente a che vedere con lo sport, tornando al campionato evidenziamo la gara di Domenica prossima, che la Gioiese giocherà al Polivalente alle ore 14:30 contro il Melicucco. Una gara anch’essa importante per l’altra classifica. A tal proposito la Dirigenza della Gioiese, chiama tutti i suoi tifosi ad essere presenti per Domenica prossima, in quanto la squadra ha tanto bisogno del loro sostegno.