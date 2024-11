Il post social del Comitato Spontaneo a Tutela della Salute

“UNA VERA VERGOGNA PER L ASP DI REGGIO CALABRIA TANTO AVANTI E TANTO COMPETITIVA!(si amano definirsi cosi)!!!!

SIAMO DAVVERO RIDOTTI MALE.

LA DIGNITÀ PER NOI CALABRESI È UN OPTIONAL.

ALL’ ASP DI Reggio PROPONIAMO DI POTER REGALARE NOI CITTADINI DUE SEDIE DOVE POTERSI SEDERE ED ATTENDERE DIGNITOSAMENTE IL PROPRIO TURNO DAVANTI AI NOSTRI AMBULATORI .

SONO MESI E MESI CHE RIPETIAMO LA STESSA COSA….ANZIANI E PERSONE ANCHE GIOVANI CHE STANNO MALE COSTRETTI A SOSTARE IN PIEDI PER ORE ED ORE IN ATTESA DI FARE VISITA MEDICA.

Ma possibile che non esiste vergogna!!!!

ATTENDIAMO DI SAPERE SE POSSIAMO DARE DECORO AL NOSTRO OSPEDALE SPOKE…UNICO OSPEDALE CHE ESISTE IN QUESTO LEMBO DI TERRA ABBANDONATO DA CHI ERA NOMINATO A CURARE.

#presto vi dimostreremo che SAREMO IL CAMBIAMENTO CHE VOGLIAMO.”