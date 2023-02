Nell’incantevole cornice di Falerna si è svolta l’Assemblea Regionale dei Presidenti di Associazione del

Comitato Regionale Calabria della Federazione Italiana Escursionismo per il rinnovo del Consiglio e del

Presidente Regionale per il quadriennio 2023-2026.

Sono stati confermati il Presidente Paolo Latella e i Consiglieri uscenti Angela Calendino, Annunziata Chiodo,

Saverio Gerardis, Elvira Romeo, Simone Sorbara e Angela Valenzise, inoltre sono stati eletti i nuovi Consiglieri

Vincenzo Papaleo e Umberto Sarpa.

Nel corso dell’Assemblea, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, il Presidente Paolo

Latella ha ripercorso le principali tappe che hanno dato risalto, nel panorama nazionale, all’ultimo Comitato

nato in casa FIE, tracciando infine il solco entro cui si muoverà l’azione nei prossimi quattro anni.

Moltissimi gli obiettivi da raggiungere per le attuali 14 associazioni escursionistiche calabresi affiliate che

contano, dati del 2022, oltre 650 tesserati. Sono state istituite apposite Commissioni Tecniche e Regionali

attraverso le quali sarà possibile avvalersi delle tante competenze degli associati per promuovere azioni

concrete ed efficaci.

La Commissione Tecnica Sentieri si dedicherà, in primis, alla progettazione del Sentiero Europeo E1 per la

tratta calabrese, da realizzarsi attraverso la valorizzazione della sentieristica esistente e il ripristino di vecchie

vie dimenticate: questo sentiero di lunga percorrenza, di rilevanza europea e quindi strategica perché capace

di richiamare l’attenzione degli escursionisti di svariate nazionalità, attraverserà l’entroterra calabrese facendo

tappa nei luoghi di interesse naturalistico e culturale. Un sentiero di media montagna, accessibile e strutturato

soprattutto dal punto di vista logistico perché dotato di punti tappa con i servizi essenziali per il ristoro e il

pernottamento, da realizzarsi con il coinvolgimento di tutti i soggetti presenti sul territorio.

E poi la Commissione Tecnica Accompagnamento, che avrà il compito di promuovere la formazione degli

accompagnatori e dei soci, e la Commissione Regionale Comunicazione e Promozione intesa come

strumento a disposizione delle Associazioni e del Comitato Regionale per ottimizzare la visibilità della

Federazione e supportare le relazioni con gli enti, le altre realtà associative e la collettività.