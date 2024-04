COMITATO PRO TAURENSI, PHILENE E LA PRO-LOCO DI TAURIANOVA INSIEME PER UN SIT-IN ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI TAURIANOVA PER PROMUOVERE LA METROPOLITANA DI SUPERFICIE Sabato 27 aprile presso la stazione ferroviaria di Taurianova ci sarà un sit-in promosso da Philene, il Comitato Pro Taurensi e la Pro-Loco Taurianova nel cuore, per promuovere il recupero delle linee Taurensi e la nascita della Metropolitana di superficie. Come sottolineato più volte dai movimenti, in un territorio dove il diritto alla mobilità non è garantito, l’idea di un moderno ed ecosostenibile trasporto su rotaia può essere il vero cambiamento. La sospensione delle linee Taurensi è stata una sconfitta per l’intero territorio, figlia di una miope visione delle istituzioni preposte, mentre in tutta Europa viene disincentivato il trasporto su gomma in favore di quello ferroviario, in Calabria si è fatto il contrario, limitando lo sviluppo economico e sociale dei nostri paesi. Il progetto della Metropolitana di Superficie, così come è stato pensato e stilato dal Comitato Pro Taurensi ha l’obiettivo di rilanciare queste linee, garantendo alla Piana un collegamento moderno ed efficiente, oltre che l’aggiunta di alcune fermate in luoghi strategici. Sabato 27 aprile ci si confronterà su questo, su come realizzare il tutto e sull’importanza di questa battaglia. Dopo l’annuncio del Presidente Occhiuto che ha smentito l’idea della pista ciclabile al posto della ferrovia, adesso è necessario sottolineare a gran voce come i cittadini della piana abbiano diritto ad un trasporto efficiente e moderno per garantire la mobilità. Il nostro territorio non deve continuare a subire. I movimenti invitano tutti gli interessati a partecipare e contribuire al dibattitto su questo tema. Il futuro della Calabria si gioca anche e soprattutto su questi temi. Non é una battaglia politica, ma di civiltà!