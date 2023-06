L’associazione “Colelli in Progress” è lieta di apprendere con orgoglio la nomina di Claudio Megale, a coordinatore cittadino del partito politico Forza Italia. Questa importante designazione, comunicata dal deputato Francesco Cannizzaro, vice capo gruppo alla Camera dei Deputati nonché responsabile nazionale del partito per il Sud e coordinatore provinciale del partito, rappresenta un’ulteriore testimonianza del profondo legame di Megale con il territorio di San Roberto.

Megale, già presidente in passato di “Colelli in Progress” e membro attivo del gruppo, ha dimostrato costantemente il suo impegno per lo sviluppo e la crescita della comunità locale. La sua nomina come coordinatore cittadino del partito rappresenta una notevole opportunità per portare avanti le idee e i progetti che hanno caratterizzato il suo percorso anche all’interno dell’associazione oltre che al suo pluriennale impegno politico.

La scelta di Cannizzaro di affidare a Megale questo ruolo di coordinazione nell’area dello Stretto dimostra il riconoscimento del suo impegno e delle sue capacità. Megale, con la sua profonda conoscenza del territorio e delle sue dinamiche sociali, economiche e culturali, si propone come figura chiave per il rafforzamento e la riorganizzazione del partito politico nel contesto locale.

“Le nuove nomine che riorganizzano il partito nell’area dello Stretto arricchiranno i nostri territori”, afferma Antonio Messineo, presidente di “Colelli in Progress”. “Siamo convinti che Claudio, con la sua passione, la sua determinazione e la sua esperienza, sarà in grado di portare avanti un programma politico ambizioso e di dare nuova linfa vitale alle nostre comunità.”

La sua esperienza e il suo attivismo all’interno di “Colelli in Progress” hanno dimostrato la sua dedizione per il bene comune e la sua volontà di lavorare per migliorare le condizioni di vita dei cittadini.

In conclusione, l’associazione “Colelli in Progress” inoltre accoglie con entusiasmo anche la nomina del vice-coordinatore Salvatore Penna, giovane brillante del territorio che sicuramente con responsabilità saprà ricoprire l’importante incarico assegnato. Ci auguriamo, conclude Messineo, che questa nuova responsabilità politica permetta a Megale e Penna di realizzare appieno le loro ambizioni e di contribuire attivamente al progresso e alla prosperità di San Roberto e dell’intera area dello stretto.