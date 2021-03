Colapesce e Dimartino, “Musica leggerissima” è disco di platino

ROMA (ITALPRESS) – “Musica leggerissima” è disco di platino, primo tra i brani sanremesi a conquistare la certificazione. Un successo, quello di Colapesce e Dimartino, che si conferma settimana dopo settimana su tutte le classifiche streaming, radio e web. Su YouTube il video ufficiale diretto da Ground’s Oranges, ha già superato i 16 milioni di visualizzazioni diventando il videoclip più visto del Festival di Sanremo 2021.

Il 19 marzo è uscito “I mortali²” (42 Records/Numero Uno), una nuova edizione, al quadrato, del primo album scritto interamente a quattro mani da Colapesce e Dimartino. Un doppio album che contiene, oltre tutti i brani del precedente “I mortali”, 10 nuove tracce tra cui il brano in gara al Festival di Sanremo “Musica leggerissima”, la cover di “Povera Patria” e un nuovo inedito la title-track “I mortali”. A completare la tracklist de “I mortali²” anche un adattamento in italiano di “Born to Live” di Marianne Faithfull dal titolo “Nati per vivere” e sei brani tratti dalla discografia da solisti del duo che Colapesce e Dimartino ripresentano in versione inedita: “Copperfield”, “Non siamo gli alberi”, “Totale”, “I calendari”, “Amore sociale” e “Decadenza e panna”.

