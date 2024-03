“La opera più grande al mondo, seconda per importanza solo all’andata sulla luna”, rischia di diventare

un giallo alla Agatha Christie e mette alla berlina l’intero impianto dell’opera cui è stata impressa

un’aurea di rigore scientifico che stava già zoppicando dopo le osservazioni e che adesso rischia di finire

azzoppata.

Dopo la nota di CODACONS, inviata al Prefetto di Reggio Calabria ed all’A.D. della società del Ponte,

nonostante l’immediata pubblicazione del link ai documenti e i chiarimenti, peraltro per nulla esaustivi

sul punto, forniti dal dott. Pietro CIUCCI, il susseguirsi di dichiarazioni tra loro equivoche e

contraddittorie, impone l’assunzione di iniziative più serie e rigorose.

Il dott. CIUCCI, infatti, nella nota inviata al CODACONS di Reggio Calabria glissa completamente sulla

questione principe e non dà alcuna indicazione circa il presunto link che il sindaco di Villa San Giovanni

asserisce di avere ricevuto da Stretto di Messina SpA, con la raccomandazione di non divulgazione dei

“dati sensibili” contenuti nei dati trasferiti.

Ancora – secondo le dichiarazioni del Sindaco – il collegamento condiviso il giorno 14 marzo non sarebbe

quello inviato al Comune Villese, facendo aumentare le ulteriori domande intorno a questa vicenda

kafkiana che vorrebbe dati segreti e riservati in possesso del comune Villese, in barba al Decreto

Trasparenza e soprattutto a detrimento delle attività preliminari di un’opera che – se fosse vera tutta la

questione – dovrebbe ripartire da zero, riavviando i tempi e modi di comunicazione e notificazione.

La richiesta di chiarimenti che è già stata inviata ieri all’Amministratore Unico della società di Stretto di

Messina SpA e per conoscenza al Prefetto di Reggio Calabria, precede tre nuove segnalazioni che sullo

stesso tema il CODACONS invierà nelle prossime ore all’Autorità Nazionale Anticorruzione, al Garante

della Protezione dei Dati Personali e alla Commissione Nazionale per l’Accesso ai documenti

amministrativi.

Il contorto e oscuro delinearsi di una vicenda che interessa direttamente l’intera popolazione villese non

può essere caratterizzato da incertezza e al di la delle osservazioni sull’opera in sé, c’è la necessità che

tutto il percorso sia caratterizzato da assoluta trasparenza e rispetto per le regole.

La Società del Ponte ha l’obbligo, morale prima che giuridico e non solo perché si tratta di una società in

controllo pubblico, di fornire ogni chiarimento sulla vicenda e, ove il caso, di riattivare tutte le procedure,

così come di fornire tutta la documentazione già trasmessa all’Ente locale ovvero di indicare quale sia la

base giuridica in forza della quale ha secretato taluni atti.

Noi sappiamo benissimo cosa significhi “dati sensibili” e dovrebbe saperlo anche chi ne ha evocato

l’oscuro richiamo ed ha posto un accesso condizionato a tali dati che, oltretutto, nessuno conosce,

impedendo a ciascuno di poter richiamare il diritto alla difesa dei propri interessi, in ogni stato e grado,

così come riconosciuto dalla Costituzione.

Se ciò non dovesse essere, adiremo anche le Istituzioni Europee per far valere il diritto dei cittadini!