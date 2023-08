La trattativa andata a buon fine tra il DS Condemi e Antonio Galardo, ex capitano del Crotone, consente al Cittanova Calcio di assicurarsi un under di sicuro valore.

Daniele De Paola, 2004, esterno basso che può giocare sia a destra che a sinistra.

Da lunedì sarà a disposizione di Mister Nocera.

Un profilo importante per la compagine della piana che ha fatto tutta la trafila delle giovanili del Crotone con cui lo scorso anno ha disputato il campionato Primavera acquisito grazie alla fattiva collaborazione instaurata con il direttore sportivo Antonio Galardo.