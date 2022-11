Di LL

Una grande cornice di pubblico per una partita giocata a viso aperto da entrambe le compagine. Da Catania sono arrivati oltre 1000 tifosi, il resto da Cittanova e da tutta la Calabria per assistere ad una partita combattuta a viso aperto da entrambe le formazioni. La cittanovese ha messo alle corde in più circostanze la capolista, giocando un calcio spumeggiante che ha appassionato il pubblico locale. Il pareggio è risultato più giusto, la squadra del presidente Contestabile ha dimostrato con il cambio di allenatore di avere una marcia in più. Oggi è stata una bella pagina di sport , con una organizzazione perfetta, sotto tutti gli aspetti . Con la gente uscita dallo stadio soddisfatta, preludio di un nuovo attaccamento ai colori giallorossi.