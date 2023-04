Il sogno può continuare, ma serve il cuore di tutti. Uno sforzo comune per la storia dei colori giallorossi. La Cittanovese vuole centrare l’obiettivo della salvezza e, già da giovedì prossimo, l’impegno sarà quello di sostenere la squadra nelle battaglie sportive che la attendono fino al termine del campionato di Serie D. La Società crede nell’impresa: vincere contro il Paternò per rilanciare le ambizioni di permanenza in categoria.

Giovedì 6 aprile, alle ore 15,00 sul terreno dello stadio “Morreale – Proto”, la Cittanovese ospiterà gli etnei per un match decisivo in chiave salvezza. Per l’occasione, l’ingresso in gradinata locali sarà totalmente gratuito. Un segnale che la Società ha voluto consegnare ai supporters giallorossi: uniti si vince. E fino all’ultimo, si proverà ad invertire una rotta che appare difficoltosa, ma non inevitabile.