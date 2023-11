Cittanovese, arbitraggi allegri, sfortuna, fermano la corazzata di Nocera. A Isola Capo Rizzuto obbligatorio vincere per ridare morale a tutto l’ambiente

Intanto la squadra e lo staff tecnico si autotassano per pagare il pullman ai tifosi della cittanovese

Inutile nasconderlo la cittanovese di Mister Graziano Nucera non merita il posto in classifica attuale. La squadra del presidente Cordopatri nella fase iniziale del campionato ha avuto una sfortuna fuori del normale, oltre ad una serie di arbitraggi allegri che non fanno onore al calcio dilettantistico. Ad isola Capo Rizzuto obbligatorio portare a casa i 3 punti per ridare all’ambiente i giusti stimoli per riprendersi la testa della classifica. La cittanovese sulla carta è stata costruita per vincere. Va ricordato il bel gesto della squadra e lo staff tecnico di autotassarsi per pagare il pullman ai tifosi organizzati della cittanovese nella difficile trasferta in provincia di Crotone.