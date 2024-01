Cittanova,il Prefetto incontra il sindaco. Cosa si saranno detti?

Qualche giorno dopo il consiglio comunale aperto sulla presunta aggressione al primo cittadino. Il rappresentante dello Stato ha chiesto chiarimenti al sindaco sulle accuse gravissime su un presunto atto “contraffatto “, utilizzato per alterare una sentenza del Tribunale di Palmi per come asserisce Cento?



Nota del direttore

Senza clamori mediatici il Prefetto di Reggio Calabria, si reca a Cittanova per incontrare il sindaco Francesco Cosentino dopo la presunta aggressione da parte dell’imprenditore Nino Cento. Scontata la solidarietà al primo cittadino. Il Prefetto ha chiesto delucidazioni sulla cooperativa Zomaro Resort? Un chiarimento lo chiediamo da molto tempo con forza per far luce sulle gravissime accuse dei rappresentanti della cooperativa su un presunto atto “contraffatto”, utilizzato per alterare la sentenza del tribunale di Palmi. Accuse gravissime, che meritano, una risposta trasparente dello Stato. Ecco perché la risposta del sindaco non può essere più rinviabile.