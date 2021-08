La XX edizione della Festa Nazionale dello Stocco si prepara al gran finale. Domani sera la manifestazione cittanovese vivrà il suo ultimo atto, tra i colori del gusto più autentico della tradizione enogastronomica calabrese e le grandi note della musica italiana. Apertura del programma con la Sagra dello Stocco (ore 19,30); a seguire, l’attesissimo concerto di Francesco Renga (ore 21,30). Per celebrare i vent’anni di attività, l’Associazione Turistica “Pro Loco” guidata da Pino Gentile e l’Azienda “Stocco&Stocco” di Francesco D’Agostino hanno chiesto a EmmeEsse di Maurizio Senese un prezzo speciale per i ticket dei settori “Poltrona” e “Poltronissima”, con costo di 15 euro. Un segnale di vicinanza al pubblico, pur rimanendo nel pieno rispetto della stringente normativa anti covid per gli eventi all’aperto, che quest’anno richiede posti limitati e numerati.

Per il settore “Gold” il prezzo rimane di 39 euro. La prevendita dei biglietti a costo ridotto è attiva da questa mattina presso l’azienda “Stocco&Stocco” di Cittanova, dove verranno fornite tutte le indicazioni per il ritiro dei tagliandi. Da domani mattina, sarà disponibile anche il servizio di botteghino in viale Campanella. (Al momento, i ticket a 15 euro non sono ancora presenti sui circuiti telematici ticketone e ticketservicecalabria).

Intanto proseguono i preparativi per l’ultimo atto della XX edizione della kermesse. Dopo la prima serata, animata dai sapori straordinari della Sagra e dalle suggestioni regalate dalla musica di Umberto Tozzi, l’evento si prepara al gran finale.

La Festa Nazionale dello Stocco, come da consolidata tradizione, è pensata nel solco del binomio vincente marchio di fabbrica della manifestazione: i sapori unici dell’enogastronomia d’eccellenza e le note più belle della grande musica italiana. Per la ventesima edizione, nel suggestivo ristorante all’aperto di viale Campanella, il menù della Sagra propone cinque piatti pregiati selezionati da chef d’eccezione. Antipasto, primi e secondi per i palati esigenti di una platea variegata e proveniente da ogni parte del Paese. Ad arricchire il percorso del gusto, anche la ricetta “Antica Cittanova”: un’esperienza sensoriale dedicata ai veri amanti della cucina calabrese. Sul lato opposto del viale, lo spettacolo di Francesco Renga.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita, oltre che presso l’azienda “Stocco&Stocco”, anche sui circuiti telematici ticketone.it e ticketservicecalabria.it. Il 17 agosto i tagliandi saranno disponibili anche presso la biglietteria adibita in viale Campanella, a partire dalle ore 9,00.

La XX Festa Nazionale dello Stocco è un evento organizzato e promosso dall’Associazione Turistica “Pro Loco Cittanova” e dallo sponsor ufficiale “Stocco&Stocco” di Francesco D’Agostino. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Cittanova e dal Consiglio Regionale della Calabria.