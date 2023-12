“La Piazza del Rosario per un Natale di Pace”: tra condivisione, comunità e amicizia sincera. Con questo spirito, prenderà il via il 16 dicembre prossimo il programma di attività e iniziative natalizie organizzato e promosso dalla Parrocchia – Santuario del Santissimo Rosario di Cittanova, guidata dal parroco don Salvatore Giovinazzo. Un cartellone intenso e inclusivo che proseguirà fino al 7 gennaio e che vedrà uniti insieme il Centro Culturale “Sale della Terra”, la Caritas Parrocchiale, il Piccolo Coro “Un Pizzico di Sale”, il Gruppo Catechistico e il Gruppo Giovani. Tanti passi sullo stesso cammino di fratellanza e fede; tanti occhi rivolti alla medesima luce di speranza e di impegno comune. Installazioni luminose, Presepe e Albero della Pace, i suggestivi diorami e tantissimi eventi: questo il percorso di comunità allestito dalla Parrocchia del Santissimo Rosario per le famiglie e i giovani.

Di seguito il programma completo:

16 dicembre – I Diorami della Natività di Cristo in Santuario – ore 18,30 – ore 20,00 visita guidata (a cura dell’Associazione “Sale della Terra”).

16 dicembre – M’illumino di Pace con accensione della Piazza e benedizione del Presepe – ore 18,30 (a cura dell’Associazione “Sale della Terra”); Zeppolata di Convivialità (a cura della Caritas Parrocchiale); Canzoni intorno all’Albero (a cura del Piccolo Coro “Un Pizzico di Sale”).

Domenica 17 dicembre – “Ti racconto il Natale” con la scrittrice Mariarosa Rao – ore 16,00

Sabato 23 dicembre – Il Natale di San Francesco e, a seguire, Babbo Natale in Piazza – ore 16,15 (a cura del Gruppo Giovani).

Martedì 26 dicembre – Tombolissima in Piazza per bambini e ragazzi – ore 19,00 (a cura del Gruppo Giovani).

Sabato 30 dicembre – Incanto di Natale in Santuario – ore 19,00 (a cura del Piccolo Coro “Un Pizzico di Sale”); Festa delle Famiglie – ore 20.30.

Sabato 6 gennaio – Arrivo del Magi a Cavallo (convivialità, animazione, festa dei dolci) – ore 17,30.

Il programma di “La Piazza del Rosario per un Natale di Pace” è organizzato e promosso dalla Parrocchia – Santuario del Santissimo Rosario di Cittanova con il patrocinio del Comune di Cittanova e con il contributo della BCC della Calabria Ulteriore, del Conad – Il Gran Sole di Cittanova, di Edil Plateroti di Rocco Plateroti, del Laboratorio Analisi Cliniche “Cavaliere” di Cittanova, della S.E.A. srl di Oppido Mamertina, della Graphic&Design, dell’azienda Vincenzo Condomitti Costruzioni.