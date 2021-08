Manca davvero poco alla XX edizione della Festa Nazionale dello Stocco. A pochi giorni dall’inizio della manifestazione, l’Associazione Turistica “Pro Loco” guidata da Pino Gentile e l’Azienda “Stocco&Stocco” di Francesco D’Agostino stanno lavorando a pieno regime per definire gli ultimi dettagli dell’evento. I prossimi 14 e 17 agosto, nel consueto e suggestivo teatro a cielo aperto di viale Campanella a Cittanova, la celebre kermesse dedicata all’enogastronomia d’eccellenza e alla grande musica italiana tornerà a scaldare l’estate calabrese. Due date d’eccezione in cartellone, per riproporre il binomio vincente marchio di fabbrica dell’evento.

Il 14 agosto la “Sagra dello Stocco” e il concerto di Umberto Tozzi; il 17 agosto secondo appuntamento con la storica “Sagra” e concerto di Francesco Renga. Un finale in crescendo per festeggiare le venti edizioni di un evento tra i più importanti del sud Italia.

Musica, dunque, soprattutto i sapori unici dell’enogastronomia d’eccellenza. Per la XX edizione della Festa Nazionale dello Stocco, la cucina sotto le stelle di viale Campanella presenterà al pubblico cinque piatti della tradizione a base di pregiato stoccafisso. In particolare, la ricetta “Antica Cittanova” colorerà di sapori e colori il corposo menù della sagra.

Tra le novità di questa edizione, la stringente normativa anti – Covid che renderà necessarie alcune attività per la gestione in totale sicurezza delle differenti fasi della kermesse. I concerti, realizzati in sinergia con “Esse Emme Musica” di Senese, saranno a pagamento e a numero chiuso (mille persone), in linea con gli indirizzi di legge forniti in materia di esecuzione e fruizione degli eventi all’aperto. Per prendere parte alla sagra e agli spettacoli, sarà necessario esibire il green pass vaccinale o, in alternativa, un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Oltre duecento operatori lavoreranno in tutte le aree della manifestazione per far vivere al pubblico un’esperienza straordinaria.

È possibile effettuare l’acquisto dei tagliandi su sui circuiti telematici Ticketone.it e Ticketservicecalabria.it e presso l’azienda Stocco&Stocco.