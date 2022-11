Un ragazzo di 15 anni di Gioia Tauro è stato travolto da un’autovettura. Il ragazzo era appena sceso dal pullman pre recarsi a scuola, l’impatto è stato fortissimo, ci sono stati attimi di paura sotto una pioggia battente. E dopo circa 40 minuti è arrivata un’autoambulanza proveniente dal Polistena che ha soccorso il giovane studente.

Non è possibile che i pullman si fermano in mezzo alla strada, ci vorrebbe una piazzola adeguata per consentire in sicurezza la discesa dei ragazzi dal mezzo di trasporto pubblico.